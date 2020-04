Takk til løypemannskapet i Bymarka

I et halvt år skjønte toppsjefen at han kom til å miste jobben

Når frykten har tatt over har ikke hjernen rom for å se fakta

Kommune er ansvarlig for å sørge for at informasjonen når fram til alle

Når frykten har tatt over har ikke hjernen rom for å se fakta

Når frykten har tatt over har ikke hjernen rom for å se fakta

Saken oppdateres.

Tusen takk for flotte skiløyper. Ser ut til at dere både har kjørt mer og startet uvanlig tidlig om morgenen for at vi skiglade skal ha muligheten til flere turvalg og ta avstandshensyn i disse koronatider.

Les også: På vegne av alle de som ikke fant seg en parkeringsplass i Bymarka

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter