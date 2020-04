Dødelighet av covid-19: Kanskje det er på tide å forskjellsbehandle sør og nord?

Jørgen fra Fosen har søkt seg til et av landets mest populære studier. Her er hele listen

I skrivende stund (torsdag 23. april, red. anm)er dødeligheten av covid-19 i Norge 3,56 per 100 000. Det tallet får du ved å dele antall døde (191) med folketallet, som nå er i underkant av 5,4 millioner. De siste ukene har raten i Norge holdt seg omkring halvparten av den danske, mens avstanden til Sverige har økt jevnt, og for øyeblikket er dødeligheten i Sverige mer fem ganger høyere enn Norge.

Letalitet er et annet mål på hvor farlig en sykdom er. Den beregnes ved å dele antall døde med alle som er syke. Men siden antall syke av koronaviruset er ukjent, kan vi dessverre ikke beregne letaliteten av sykdommen.

Derfor må vi tilbake til befolkningen: Så lenge dødsårsakene er til å stole på, og antall døde er korrekt, er det nyttig å sammenligne dødeligheten mellom land ved å bruke de nasjonale ratene. Men selv om raten er representativ for landet som helhet, kan det være store variasjoner, for eksempel mellom ulike landsdeler.

La oss bruke de fire helseregionene i Norge som eksempel. Dødeligheten av covid-19 i Helse Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelag) er for tiden 0,41 per 100 000, og raten i Helse Nord (Nordland, Troms og Finnmark) er 0,62, nesten den samme som i Midt-Norge. Til sammenligning er raten i Helse vest 2,51 og i Helse Sør-Øst 5,14. Det betyr at dødeligheten i Helse Sør-Øst er over tolv ganger høyere enn i Helse Midt-Norge og åtte ganger høyere enn i Helse Nord.

Det betyr at dødeligheten i Helse Sør-Øst er mer enn dobbelt så høy som i Helse Vest og tolv ganger høyere enn i Helse Midt-Norge og i Helse Nord.

Når det gjelder dødeligheten av covid-19, er altså landet delt på midten. I disse markante forskjellene ligger også grunnen til at søringer ikke er så velkomne til Nord-Norge nå for tiden. Samtidig er de store forskjellene et sikkert tegn på at tiltakene mot smittespredning har vært mye mer effektive i den nordlige halvparten av landet.

Derfor er det grunn til å spørre om tiltakene fortsatt skal være landsdekkende. Er det ikke på tide å vurdere differensielle tiltak? Det vil si tiltak som tar hensyn til de store geografiske forskjellene i dødelighet.

Med den lave dødeligheten i Helse Midt-Norge og i Helse Nord gir det ikke så mye mening å lete etter variasjoner innenfor disse regionene. Men i Helse Sør-Øst er det store variasjoner: Der ligger Oslo øverst (7,2), fulgt av Viken (6,2), mens Vestfold og Telemark ligger lavest (1,7) i dødelighet.

Mellom bydelene i Oslo er det sannsynligvis også store forskjeller, men den informasjonen er ikke tilgjengelig. Når det gjelder Viken vet vi til gjengjeld at ratene i Drammen, Bærum og Asker er henholdsvis 25, 19 og 16 døde per 100 000 innbyggere. Drammen ligger mer enn tre ganger høyere enn Oslo, og Bærum og Asker har begge over dobbelt så høy dødelighet av covid-19 som i Oslo. Sammenlignet med Midt-Norge er dødelighetsraten i Drammen over 60 ganger høyere!

For å summere: De tre folkerike kommunene på vestsiden av Oslofjorden har en dødelighet av covid-19 som er mye høyere enn i noen andre kommuner i landet.

Vi vet at gjennomsnittlig alder ved død av covid-19 er rundt 84 år, og man kan lure på om det er en uforholdsmessig høy andel av de døde som var beboere i sykehjem eller lignende institusjoner. Det viser seg at ni av ti døde i Drammen var beboere i omsorgsinstitusjon, og i Oslo var andelen åtte av ti. I landet som helhet bodde seks av ti døde i sykehjem eller lignende. Disse tallene viser at korona-smitte dessverre har kommet inn i mange sykehjem, og at situasjonen ble fatal for mange beboere. Her er det åpenbare ansvarsforhold som må granskes når tiden er moden for det.

Sammenlignet med resten av landet er altså dødeligheten av covid-19 mye høyere i de folkerike kommunene på vestsiden av indre Oslofjord. I disse kommunene er situasjonen meget alvorlig og kan sammenlignes med land som Sverige, Nederland og Storbritannia. Det er en dramatisk og rystende side ved den høye dødeligheten at en stor andel av dødsfallene har skjedd i sykehjem eller lignende. Det viser at viruset har kommet inn i disse institusjonene, og der har det fått herje vilt. Dette er en veldig alvorlig situasjon som må utløse en uhildet granskning.

Generelt er det det nå meget viktig å unngå en ny oppblomstring av epidemien, og dette gjelder spesielt for Viken og Oslo. Slik oppblussing skjer ofte i mindre klynger av mennesker som ikke passer på å holde avstand, og derfra sprer smitten seg raskt til andre. Nå som samfunnet gradvis åpnes og mobiliteten øker, skal det ikke mye til at smitten sprer seg til resten av landet.

Samtidig er situasjonen for øyeblikket meget gledelig i de fem nordligste fylkene, fra Møre og Romsdal og Trøndelag i sør til Finnmark i nord. Der er dødeligheten av covid-19 så lav at man bør vurdere å innføre mildere tiltak enn de som gjelder ellers i landet. De fem fylkene utgjør 1,2 millioner mennesker og har et rikt og variert næringsliv som har måttet gå på sparebluss i mange uker. Det er åpenbart et stort behov for å komme i gang igjen.

Når tiltakene lempes, må man fortsette å holde avstand og være påpasselig med håndvask og hygiene, men det må også sørges for påpasselig testing av alle som har nærkontakt med pasienter på sykehus og i sykehjem. Dersom man sørger for god beskyttelse av risikogruppene, ser det nå ut til å være mange gode grunner til å lempe på restriksjonene i de fem nordligste fylkene.

