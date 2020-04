Det er lov å sutre

Her blir yrkessjåføren målt i 37 km/t over fartsgrensen

Saken oppdateres.

I innlegget Den norske sutringen forbauser meg, en utlending som har vokst opp under andre kår den 14. april sutrer Faradh Shæriæti over at nordmenn er blitt «en gjeng privilegerte friskuser fulle av oljepenger som klager over permitteringer, over fremtidig dårlig økonomi, over hytteturen eller påskeferien». Han mener dette er typisk norsk og at nordmenn ikke har reelle bekymringer.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Shæriæti mener at nordmenn er egosentriske og kjøper seg fri fra sine menneskelige svakheter ved å gi «litt av oljepengene» til fattige nasjoner, men at «våre verdier er i ferd med å bli overskygget av det svarte gullet og mangler empati».

Les også debattinnlegget: Er det greit å rive jugendperler i Trondheim?

Jeg mener at like forståelig som det er å sutre, så må det også være lov å være glad for at man bor i et land hvor man har det godt, at vi har gode sosiale vilkår, at vi har olje som gjør nasjonen økonomisk lite sårbar og at vi kan kjøpe det vi har lyst på.

Les også lederen: Uro for åpne skoler og barnehager

At vi nå befinner oss i en situasjon hvor vi uttrykker bekymring for hvordan det går med vår økonomi, arbeidsplassene, oljefondet og våre goder, som Shæriæti kaller våre «privilegier», er både naturlig og sunt. Det skulle bare mangle. Det kan man ikke kalle sutring.

Derimot er det sutring å klandre nordmenn for at vi de siste 50 årene her i landet har fått en økonomi som gjør det trygt og godt å bo i Norge, og å kunne gi «litt» av oljepengene, som Shæriæti skriver, til fattige nasjoner.

Les også lederen: Pasienter må få snakke med sine nærmeste

Shæriati, som selv er innflytter til Norge, bør ta inn over seg at han antagelig har trukket vinnerloddet sammenlignet med det han reiste fra. Da burde det ikke være så vanskelig å forstå at det skaper uttrykt bekymring hos befolkningen i Norge om noen av våre goder skulle bli revet fra oss.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter