Elgeseter gate trenger et løft

Rosenborg har søkt om millionkompensasjon. Her er grunnen

Oversikt: Dette kan du gjøre selv om koronakrisen ikke er over

Unge føler seg mer ensomme under koronakrisen

Fembarnsmor May-Britt sover ofte ute for å få alenetid

Eliteserien planlegger for ingen tilskuere

Forbedring av forholdene for myke trafikanter i Elgeseter gate er viktigst

Her er tallene som viser hvor mange flere som dør av covid-19 i på Østlandet enn i Trøndelag

Privatbilismens tid kan snart være over

Forbedring av forholdene for myke trafikanter i Elgeseter gate er viktigst

Forbedring av forholdene for myke trafikanter i Elgeseter gate er viktigst

WHO fraråder «immunitetspass» for covid-19-friskmeldte

Saken oppdateres.



Det har Adresseavisens lederskribent 20. april rett i. Det kan også de mange fotgjengere som bruker gata bekrefte. Det er ikke så trivelig å gå på smale fortau eller vente der på buss når biler og busser suser forbi, bare centimeter unna. Særlig har ulempene vært merkbare i en vinter som årets, når gata har vært gjennomvåt av vann, snøslaps og saltlake.

Les lederen: Jugendgårdene kan gi Elgeseter gate et løft

At gata kan trenge et løft innså man allerede for 70 år siden da gjeldende reguleringsplan ble vedtatt, med jevn og stor bredde. Det skulle være nok plass både til biler, busser og myke trafikanter. Utvidelse og utbedring har imidlertid latt vente på seg. Tre hus har stått i vegen.

Les også: Murgårdene i Elgeseter nok en gang

De som planlegger utbygging av Elgeseter gate har sett at forbedring av forholdene for myke trafikanter er viktigst, nå når gata skal bli hovedgate i en ny stor universitetsby. Dersom de tre husene som stikker ut i gata rives, har planleggerne foreslått grøntfelt med trær mellom fotgjengere og biler. Grøntfelt er praktiske til å legge snø på, slik at snøryddingen kan bli enklere og raskere.

Man får imidlertid ikke både i pose og sekk. Bruker man alt arealet til gående og grøntfelt, blir det ikke flere kjørefelt for kjørende. Derfor var forbedringene med rive-alternativet ikke så merkbare for de kjørende, i den utredningen som var laget.

Større gatebredde gir imidlertid fleksibilitet. River man husene, kan man få et ekstra svingefelt som kan være livsviktig for trafikk som skal raskt til St. Olavs hospital.

Les også: Dårlig byutvikling å bevare de tre husene i Elgeseter gate

Les også: Riv de tre husene i Elgeseter gate!

Les også: Rives husene, vil det knake i det rødgrønne reisverket

Les også: Demonstrerer mot riving av gamle bygårder i Elgeseter gate