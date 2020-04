Helseråd i vargtider

Saken oppdateres.

Viruset har tatt over kontrollen av helsevesenet vårt. Før var det vanskelig, men ikke plent umulig, å få time hos fastlegen. Nå kan det skjære seg fullstendig – i alle fall skar det seg helt uhelbredelig for meg. Når jeg nå har tenkt over det, skjønner jeg jo at siden jeg ikke hadde viruset på min side, var mitt forsøk på å få se fastlegen dødfødt.

Lovlydig har jeg holdt meg innendørs og beskyttet meg selv og samfunnet mot viruset. Jeg kan forholdsvis lett plasseres i to-tre forskjellige risikogrupper; men jeg kunne jo ikke gjøre krav på at jeg søkte helsevesenets beskyttelse mot viruset: null virus, null interesse for meg i legekretser.

Jeg kunne ha funnet meg i dette og holdt kjeft, men så trådte helseministeren inn på TV skjermen. Han gav råd og de var sikkert gode, men ett av dem må jeg få ta avstand fra.

Han anbefalte en spørsmålsstiller å ikke gå til sykehusets akuttmottak en sen kveld (for i disse virustider er dette en overbelastningsfaktor), men ble rådet av helseministeren å gå til fastlegen neste morgen!

Da jeg søkte kontakt med fastlegekontoret mitt var beskjeden som kom opp på skjermen: «det er ingen ledige timer denne dagen» – og det strakte seg to måneder frem i tid; «ingen ledige timer» hele veien. Selvfølgelig er alle høflige og med gode manerer, så vi får nok aldri vite hvordan helseministeren ville ha taklet en to-tre måneders kø hos fastlegen.

