Jeg møter på jobb med en klump i magen. . .

En versjon av dette innlegget ble ført publisert i fagbladet Utdanningsnytt.

Overalt i samfunnet er det strenge smittevernregler for tiden. Nå har også veilederen for åpningen av skolene, 1. - 7. trinn kommet. Lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier at det er «mye som skurrer» med veilederen. Det er jeg veldig enig i! Jeg var i utgangspunktet for skoleåpning, og tenkte det var bra for både lærere, elever, foreldre og samfunnet generelt å komme i gang. Selv om politikerne ikke helt vil si det, forstår vi jo at det er viktig at vi passer på de yngste barna nå slik at foreldrene får jobbet.

Jeg har forstått at de nå vil ha opp smittetallet, selv om myndighetene pakker det budskapet veldig inn. Og det forstår jeg også, for hvem vil jo «sende sine barn i krigen»?! Det er nok tryggere for barn å få korona, så da er det vel heller foreldre og ansatte som kommer til å få heftigere sykdomsforløp. Jeg var egentlig klar for det også, jeg. Tenkte at: «Nå er det min tur!». Med tre egne unger og 21 førsteklassinger har jeg rikelig med smittekilder.

Men det som overrasker meg er at ikke noe er endret fra vanlig annet en «hyppig vasking» og «mer utetid». Ingen (andre enn Handal) sier at vi trenger flere folk her! Alt skal fikses innenfor de ordinære rammene. Jeg burde jo ikke blitt overrasket etter 15 år i skolen. Dette har jo alltid vært refrenget når vi søker hjelp til de sårbare barna, hjelp til barn med utfordringer, ønsker bedre renhold, ønsker mindre grupper osv. Hvem skal være lærer når læreren blir syk? Hvem skal vaske hele tiden?

I helsevesenet mobiliserte de; kalte inn studenter og omorganiserte. I dagligvarebransjen ble det stort behov for folk, og mange permitterte fra andre yrker fikk seg jobb. Men i skolen mener myndighetene at det skal løses innenfor eksisterende rammer. Jeg bare fatter det ikke?!

Veilederen er utrolig vag, den sier ikke noe bastant men anbefaler gruppestørrelser som mystisk nok sammenfaller med gruppestørrelsen i lærernormen. Nå er det jo ikke slik at lærernormen er oppfylt på gruppenivå, men på skolenivå. Det finnes derfor mange klasser som er større enn 15 elever.

På flere skoler har de laget nye, mindre grupper nå. Disse skal være sammen med sine faste voksne. Hvor kommer disse voksne fra? Alt skal jo løses med de faste ansatte skolen allerede har. Voksne kan jo tas fra «andre lærere»; de som jobber med de sårbare barna, har spesialpedagogiske timer, timer med særskilt norsk for minoritetsspråklige osv.

I min naivitet har jeg trodd at det var mye på grunn av nettopp disse barna vi skulle åpne skolene igjen?! Og så blir de sårt tiltrengte timene deres tatt fra dem for å få til kohorter innenfor skolens rammer.

Misforstå meg rett. Jeg er for at skolene skal åpnes igjen, men på en måte som er forsvarlig for elever, ansatte og samfunnet ellers. Jeg føler at smittevernregler som gjelder i samfunnet ellers plutselig ikke blir like viktige i skolen. Jeg får en ekkel følelse av at økonomi trumfer smittevernet.

På skolen jeg er ansatt, har vi en kunstgressbane som er en høyt elsket del av skolegården for mange barn. Banen er eid av et idrettslag og har egne, strenge retningslinjer for bruk. Når skolen åpner på mandag, vil vi ikke kunne ta i bruk denne fordi vi ikke har nok bemanning til å følge smittevernreglene for banen. Forstå det den som kan. Det er faktisk strengere smittevernregler ute på en fotballbane enn inne i et klasserom.

Jeg har førsteklassinger. Hadde de vært året yngre, ville de vært delt i grupper på seks barn pluss én fast voksen. Nå skal de være over 15 elever pluss voksen. Jeg vil gjerne gjøre alt rett, men jeg fatter bare ikke hvordan.

Og kom ikke her og si at «klassebamsen nok må i karantene». Blir klassebamser syke? Har de noe tall på at de får alvorlige sykdomsforløp? En klassebamse er like smittefarlig som en vott!

Jeg møter på jobb med en klump i magen. . .

