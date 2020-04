Grilstadfjæra er et kommunalt område

Jonas (42) fant ut at han ikke trengte å løpe for å komme i form

Leser i avisen om beboere som bekymrer seg for korona og smitte i Grilstadfjæra. Om beboere som teller mennesker ved hjelp av kikkert, om videofilming og om «busslaster» med ungdommer. Minner om Stutum som hadde en fortelling om et borettslag der noen hadde anskaffet seg hund, og at «på torsdag bjeffet den»!

Har korona gitt oss stasi-tilstander her i byen? Hver og en må ta ansvar for seg selv og andre, men det må være lov å tro at også ungdommer har vettet i behold.

Er i området svært ofte og vil si at i disse koronatider er det pesende joggere i samme følge midt på stien som bekymrer mest. Vi har hatt tre fine dager i april og da skulle det bare mangle om det ikke var noen som brukte dette flotte kommunale området .

Sist sommer var det skrik og skrål beboerne klaget over. Grilstad er en kommunal badeplass, friområde for byens befolkning, det står det også oppslag om der nede. Det eneste jeg skulle ønske var at det ble satt opp et par toaletter på området.

Det hele minner om beboernes klaging over måkeskrik på Nedre Elvehavn.

