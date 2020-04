Er noen barn mer verdt å redde enn andre?

Idrettsrådet har satt seg selv i et merkelig lys ved å støtte et konsertarrangement på bekostning av idretten

Det er spesielt tre grunner til at Norge bør ta ansvar for situasjonen i Moria

Det pågår en kamp i media om hvem som har det beste moralske kompasset og hvilke barn som har det verst. Debatten burde dreie seg om hvorfor vi har et spesielt ansvar for barna i Moria og Hellas.

Debatten om hva vi skal gjøre for barna i Moria, har dreid seg om det er barn andre steder som lider mer. «Whataboutism» kan drepe enhver intensjon om å hjelpe. Man kan alltid finne en gruppe en kan sette opp mot en annen. Jeg er stolt av å bo i byen som tidlig vedtok å støtte evakuering og at Norges ansvar ble fremhevet.

Det er spesielt tre grunner til at Norge bør ta ansvar for situasjonen i Moria:

I 2016 ble EU-Tyrkia avtalen etablert, som slo fast at de som kom til de greske øyene skulle returneres til Tyrkia. Leger uten Grenser og andre advarte om at dette ville føre til opphopingen vi nå ser – med inhumane betingelser til følge, samt at den ikke ivaretar menneskers rett til å søke om asyl. Og avtalen har vist seg å ikke fungere: I 2019 ble bare 189 mennesker returnert til Tyrkia, mens 60 100 kom til øyene.

Når det er elendige sanitære forhold, mennesker dør på grunn av betingelsene og barn får frarøvet sin barndom, er dette en direkte følge av den feilslåtte politikken.

Ikke nok med det: leirene befinner seg på europeisk jord, innenfor Schengen-området og Norge er med på å finansiere Moria leiren gjennom EØS- midler. Noen foreslår å sende mer penger, men som Einstein sa: å fortsette å gjøre det samme og forvente et annet resultat, er galskap. Å sende mer penger når det ikke har bidratt til å bedre betingelsene vil dermed være feil medisin.

Hellas selv og FN har bedt om hjelp til evakuering av de mest sårbare. Fordi man ikke kan vente på de langsiktige planene. Derfor har 10 land sagt seg villige til å bistå med evakuering. Ikke fordi mennesker ikke lider andre steder. Men fordi Europa nå må begrense den katastrofen de selv har skapt.

