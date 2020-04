Kjære Bent Høie: Gi russen både fine ord og konkrete råd!

Saken oppdateres.

Dette innlegget ble først publisert på skribentens Facebook-side, og den gjengis her med tillatelse.

Jeg er en av dem som hørte og leste den fine, og velfortjente talen til ungdommen, som helseminister Bent Høie kom med i går. Det var på tide at også ungdommene fikk sine konkrete og gode ord fra myndighetene, etter mange uker med stort sett eksemplarisk og forbilledlig oppførsel og atferd under denne krisen. Høie og hans hjelpere har skrevet en tale som er personlig, og som lett går inn i hjertene våre. Vi som er foreldre kan lett kjenne oss igjen i denne talen, for den taler også til oss, da vi vet hvor mye offer, arbeid og også krangling og diskusjoner på hjemmefronten, som ligger bak det at så mange unge klarer og holder ut å holde seg til de reglene som er satt fra Høie og de andre i regjeringen.

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

Og det er der jeg ser litt behov for å legge en liten kritisk skygge over talen, som hylles av så mange. For jeg håper og ber om at det kommer noe litt mer konkret fra Bent Høie og co nå, etter denne talen og fine ordene om hvor flinke ungdommene er, og ikke minst, fortsatt må være i tiden fremover. Jeg er som lege veldig klar over at det er umulig å se i fremtiden når det gjelder dette viruset, og hvordan vi kan leve og åpne opp, og unngå smitte. Men; nå trenger våre kjære ungdommer litt mer konkret å forholde seg til! Om enn bare det er noen klare og tydelige retningslinjer skrevet rett til dem. For som mor til tre tenåringer i huset, og en av dem russ, så blir det en utfordring hver eneste dag, å gi dem konkrete råd, å prøve å vise til FHI sine retningslinjer, som ikke sier noe rett til dem, som de kan lese. Og selv om jeg skjønner at det er vanskelig og krevende, ja nesten umulig; så hadde jeg ønsket at Høie og myndighetene kunne sagt noe til ungdommene våre OM og omtrent NÅR de kan regne med å komme seg en tur til skolen sin.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Den mest spesielle gruppen blant ungdommene nå, når mai er rett rundt hjørnet, er RUSSEN! Man kan bare forestille seg hvordan det kjennes for dem å ha det som de har det nå, og det bruser i blodet på alle slags vis. Jeg er enig i at jeg er dypt imponert hvordan de jeg møter og kjenner, som er russ i vår, oppfører seg, og klarer å holde ut, når de sitter på rommene sine, og tenker på at de skulle ha vært på russedåp, party her og der, festet og hatt det moro rundt omkring. Jeg er redd det begynner å holde hardt for noen av dem nå, og må innrømme jeg er spent på ukene fremover, og blir ikke overrasket om vi hører om russ som ikke greier å holde seg på matta, og bare være lydige mot gode råd og fine ord, enten der er i taler, pressekonferanser eller hjemme hos mor og far, der det kjekles rundt kjøkkenbordet om regler som man prøver å tolke på sitt vis.

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Mitt konkrete forslag til deg, Bent Høie, er å lage en egen veileder til russen! Da får de noe som er til DEM, de får noe mye mer konkret å forholde seg til, som de har eierskap til, og det tror jeg kan være fint for dem nå, når mai og russetiden uansett hvordan vi snur og vender på det, er her for dem. Det er ikke sikkert de klarer å følge alt til punkt og prikke, men det tror jeg ikke de klarer uansett; men med et eget skriv som er til dem, så vil det gi dem en ekstra påminnelse hvorfor deres russetid ble slik den ble, og de kjenner kanskje på et ekstra og mer personlig ansvar for å minne seg på det som står der, i stedet for et sted på FHI, eller som foreldrene maser om, og som de blir lei av å høre fra dem. Det trenger ikke å være noe avansert, men å rett og slett å gjenta mange av de faste rådene, som blir mer håndfaste når de ser dem skrevet til seg. Lykke til, til både russen og oss som skal prøve å sluse dem gjennom denne annerledes maimåneden, som kan bli lang ... !

Les om våre nye debattsider: Du har mye å glede deg til!

Noen forslag fra meg: Smitteråd til russen:

Ikke vær sammen annet enn i små grupper på rundt fem personer

Hold avstand til hverandre

Vask hendene ofte med såpe og vann

Ta med håndssprit på lomma og bruk det ofte

Kyss og klin med færrest mulig

Aldri drikk fra andres flaske eller glass

Ikke spise, ta på eller berøre samme mat eller utstyr

Alt du klarer å bidra med nå, gagner både deg selv og dem du er glad i

Ha det moro, men ta ansvar!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter