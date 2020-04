Hvem mener noe om og i Adressa?

2020 skulle bli et spesielt år for trønderbedriften. Nå ryker sesongen



Atle Fredlund har stilt spørsmål om hvem det er som står bak Adressa sine lederartikler, og hvorfor de ikke signeres. Han får ikke noe redaksjonelt svar. Derimot svar fra en kommentator i avisen. Det forteller oss at spørsmålet var høyst berettiget.

Adressa opererer med fire redaktører og gud vet hvor mange kommentatorer. Da blir Kato Nykvist sitt tilsvar om at lederartiklene utarbeides i et samarbeid mellom redaktører og kommentatorer litt merkelig. Det må bli det nærmeste jeg kommer å definere som et mulig supperåd. Ti stemmer og ei penn skal daglig formulere en skarve tospalter?

Jeg tror det kunne vært greit med en oppklaring av disse kommentatorenes rolle. Kato Nykvist opplyser at artiklene reflekterer skribentens sin egen holdning. Altså ikke nødvendigvis avisens. Det er viktig å merke seg. Mer som en kronikk eller leserbrev, altså. Bortsett fra at kommentatorene er ansatte i avisen og følgelig godt betalte. Jeg går ut fra de ikke honoreres pr artikkel? Skribentene synes ikke å være «skrivende», i den definisjon at de ikke opptrer som vanlige journalister. Attpåtil får de boltre seg fritt på side 3, som må ses på som den mest attraktive avissiden av de alle.

Dermed har kommentorene fått en viktig stemme i det ordskiftet som foregår i lokalsamfunnet. De kan ha en betydelig påvirkningskraft. De kan sette dagsorden. Det er riktignok en forskjell på å mene noe om hentesveis (i den grad det er interessant), om biolologisk krigføring eller om hvordan Adressa dekket Spanskesyken. Men i Overvik-saken var noen kommentatorer særdeles ivrige på ballen og viste stor iver etter å påvirke ordskiftet. Birger Løfaldli var tydelig på å flagge sin holdning da det blåste som verst om Koteng og RBK. Det må kanskje være lov, siden artiklene skal speile skribentens mening. Mon tro om ikke artiklene likevel oppfattes som avisens mening?

Hvorfor skal vi pådyttes disse meningene daglig? Nå er de riktignok ikke veldig produktive, den siste uken har det vært under to kommentarartikler på trykk i snitt per dag. Hva gjør de resten av tida, bortsett fra å diskutere neste dags lederartikkel? Kan de ikke brukes til vanlig journalistiske oppdrag?

Tør Adressas redaktører mene noe om denne kommentarjournalistikken? Vet dere noe om hvordan leserne oppfatter denne utviklingen? Jeg overraskes i alle fall over hvor mange av mine kolleger og venner som ikke er abonnent av Adressa. Kan det ha noe med hvordan papirutgaven fremstår i dag? Tør dere ta debatten?

