Regjeringa må rydde opp etter seg!

Nå starter 1.-4. trinn opp igjen. Vi lærere gleder oss til å se igjen elevene, men vi er svært bekymret for manglende ressurser i skolen!

Vi veit at mange elever trenger tilpasset opplæring for å få fullt utbytte av skoledagen. Skolenes landsforbund (SL) er alvorlig bekymret for hva disse ukene med hjemmeskole har hatt å si for de ungene som helt innenfor normalen må ha det lille ekstra. Hva har de tapt på disse ukene? Så lenge det ikke finnes ekstra midler til å gi dem en liten ekstra boost nå, er vi bekymret for om disse elevene blir hengende etter i årevis. Hvilken pris betaler de for ukevis med stengte skoler?

Vi veit av forskning at intensivkurs virker. Regjeringen må sette av ekstra midler til at de elevene som trenger det får hente inn igjen noe av det tapte. Regjeringen har sørget for en så stram kommuneøkonomi at alt før koronautbruddet var alt skjært til beinet. Trondheim kommune må med sine stramme budsjetter fortsette overtallighetsprosesser, til tross for at vi veit at det finnes elever der ute som trenger nettopp den ekstra oppfølgingen. Dette er særlig kritisk nå!

SL krever en krisepakke til skolene, slik at det finnes ressurser til å gi elevene det tilbudet de har krav på. Det er dagens regjering som har satt oss i en situasjon der det ikke finnes ressurser. Vi krever nå at de rydder opp og gir mer penger til kommunene.

