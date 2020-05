Busselskap svarer sint busspassasjer: Vi har nå iverksatt flere tiltak

Politisk redaktør: Et forsvar for den usignerte lederartikkel

I et leserinnlegg som sto på trykk onsdag 29. april, formidlet Petter Kongshaug en lite hyggelig opplevelse på en av våre metrobusser. Først og fremst vil vi som busselskap uttrykke en oppriktig beklagelse til både deg og de øvrige reisende som ble berørt av tekniske utstyrsutfordringer, og ikke minst til passasjeren som opplevde at rullestolrampen og tilhørende utstyr ikke fungerte tilfredsstillende.

Vårt mål er å tilby våre reisende et godt, sikkert og behagelig transporttilbud, noe som blir ekstra viktig når vi møter kunder med spesielle behov i forbindelse med ombordstigning og transporten forøvrig. Vi har gjort noen undersøkelser for å avdekke hva som skjedde i denne aktuelle saken. Rampen som fungerer som et hjelpemiddel for å løfte rullestoler om bord i bussen fungerte ikke tilfredsstillende, mens setebeltet synes å være i orden, så her er vi litt usikre på hva som har skjedd og hvorfor.

Vi har nå iverksatt flere tiltak, inkludert bestilt et eget verktøy til bruk på selve håndtaket, slik at det skal bli lettere å frigjøre rampen. Dette nye verktøyet til sjåførene forventes levert i nær fremtid.

Et annet viktig punkt for Tide er at vi ønsker at våre sjåfører skal være godt trente i å bistå passasjerer, inkludert dem som har spesielle behov. Vi startet derfor allerede i forkant av covid-19-pandemien et prosjekt på universell utforming der vi hadde et eget, ekstra opplæringsopplegg om de funksjonalitetene bussene er utstyrt med, og hvordan sjåfører skal imøtekomme passasjerer med ulike behov på best mulig vis. Dette arbeidet kommer vi til å ta opp igjen straks det igjen gis tillatelse til å samle sjåfører i grupper.

Som et ansvarlig busselskap tar vi denne type tilbakemeldinger på alvor, og vi håper de tiltak vi nå iverksetter vil bidra til at du i fremtiden vil oppleve gode og positive bussreiser både på vegne av deg selv og dine medborgere.

