Ikke klag på noe du ikke har peiling på

Typisk situasjon: Det er sommerferie og ungdommen sitter inne og holder på med mobilen eller pc. Besteforeldre eller foreldre sier «Gå ut og vær litt sosial eller les en bok, ikke bare sitt her og kast bort tiden din». Det de ikke vet er at du kanskje sitter og gjør akkurat disse tingene på mobil eller pc. Å si at alle ungdommer kaster bort tiden sin på mobilen er det samme som å si at alle bestemødre sitter hjemme å strikker. Jeg vil at voksne skal forstå at ikke alt barn gjør på nettet er bortkastet tid.

Bare fordi du sitter ved mobilen eller pc’en hele dagen betyr ikke det at du ikke er sosial. Mange av mine venner har nettvenner som de ofte chatter med. Noen av disse vennene bor på andre siden av jorden og de har blitt venner gjennom felles interesser. De kan for eksempel ha blitt kjent gjennom tik tok og deretter snakker sammen på Instagram eller Snapchat.

Jeg og mine venner tekster ofte, og da skriver vi både engelsk og norsk. Mange unge føler at det er enklere å bli kjent med noen gjennom nettet enn i virkeligheten. Nå noen blir kjent på nettet vet de ofte ikke hvordan hverandre ser ut, det kan være praktisk for folk som kanskje er usikre på utseende sitt. På nettet er det mye lettere å finne folk som deler dine interesser. Du kan sikkert søke og finne folk som har lagd grupper, skrevet eller til og med tegnet bilder om det du er interessert i, som for eksempel på en app som Tumblr eller Wattpad.

Ikke alle ungdommer kaster vekk tiden når de er på telefonen, nettbrett eller pc.

Det jeg gjør mest på telefonen er å lese, noen ganger skriver jeg også. Mobiler og nettbrett har så høy kvalitet nå at du kan gjøre nesten alt på dem og mange apper er faktisk lærerike selv om du kanskje ikke tenker over det med en gang. Mange spill der du chatter, skriver eller leser kan du bli bedre i både engelsk og norsk. I mange dataspill må du spille på lag og da kan det være at du spiller med folk fra andre land, da må dere snakke engelsk for at alle skal forstå hverandre. Noen apper er logiske puslespill eller gåter og noen kan du bruke til å uttrykke deg selv.

Et klassisk eksempel på det, er Tik tok. Dersom jeg hadde vist Tik tok til foreldrene eller besteforeldre mine hadde de sagt at det bare er noe tull, men denne appen kan du bruke til å uttrykke deg og møte nye folk gjennom chatting. Jeg har en venn som er ganske populær på tik tok og hver gang hun får en fin kommentar eller fanart blir hun kjempeglad. Med tik tok kan du lage videoer om hva du vil.

Jeg mener at du som voksne burde lære seg mer om hva ungdommen holder på med før de sier det er bortkastet tid. Hvis barnet ditt sitter med mobilen i stedet for å gjøre lekser forstår jeg at du klager, men du kan være mye på mobilen og fortsatt få skolearbeidet ferdig. Du kan ikke bare klage.

Det er noen ungdommer som kaster bort tiden på nettet, men hvor mange er egentlig det? Vit hva ungene dine gjør på nettet før du begynner å si at det er bortkastet tid. Forskning viser at ved rett bruk av internett kan det gjøre deg lykkelig og siden vi har vokst opp med det bruker de fleste ungdommer nettet med vett, i motsetning til mange voksne.

