Lade idrettspark og konserter

Et foredrag om vindkraft førte til at Trønderenergi saksøker staten

Saken oppdateres.

Are Bergquist fra Freidig retter kraftig, og urimelig, kritikk mot Idrettsrådet i Trondheim fordi rådet skal ha gitt grønt lys for konserter på Lade, og dermed ødelagt for Skandia Cup. Idrettsrådet kan svare for seg, men jeg vil kommentere Bergquists innlegg basert på behandlingen i formannskapet.

Forrige mandag søkte Trondheim Stage om dispensasjon for å avholde konsert på Lade 12. juni neste år. Fristen for å bekrefte til artist/management var fredag samme uke. I formannskapet neste dag foreslo jeg at kommunedirektøren til neste formannskap, som skulle avholdes torsdag, vurderte om det var mulig å gi en slik dispensasjon. Dette ble enstemmig vedtatt. En slik vurdering forutsatte at kommunedirektøren drøftet dette med idretten.

Noen mener at en slik saksbehandling er uansvarlig. Men det er altså slik at kommunen i mange tilfeller snur seg rundt og er raskere enn vanlig. Det kan gjelde byggesaker der det må gis en rask avklaring for å hindre at prosjekter stopper opp (vi fikk en slik sak i påska) eller idrettslag som trenger garantier for anlegg. Eller andre saker som haster. Min erfaring er at mange innbyggere er fornøyd med at kommunen kan være raskere enn vanlig når det gjelder akkurat dem selv.

I formannskapet forrige torsdag ga kommunedirektøren en grundig vurdering basert på faktagrunnlag innhentet i løpet av et par dager. Rådet til politikerne var at det kunne bli gitt dispensasjon på en del betingelser. Vi hadde også innspill fra Skandia cup, som satte som forutsetning at to naturgressbaner ble omgjort til kunstgress for å støtte dispensasjon. Fotballkretsen sendte brev til formannskapet bokstavelig talt fem på tolv og var i mot dispensasjon. Idrettsrådet kunne godta dispensasjon utelukkende for denne datoen, men var veldig kritisk.

Basert på den informasjon som ble gitt til formannskapet ble det ikke fremmet forslag om dispensasjon fra noen representanter. Saken ble tatt til orientering. Det ble altså ikke foreslått i formannskapet å bruke Lade til konsert 12. juni neste år.I debatten sa representanter fra alle partier at hensynet til idretten kommer først på et idrettsanlegg, og hvis idrett og konsert ikke kan forenes kommer idretten først. Skandia cup ble spesielt nevnt. Og det var ikke noen som foreslo å konvertere de to banene til kunstgress.

Idrettsrådet sa under tvil ja til dispensasjon, men følte seg presset. Det var det ingen grunn til. Formannskapet må kunne etterspørre en vurdering basert på faktainnhenting selv om det skjer raskere enn vanlig. Jeg tror Bergquist har misforstått både den politiske behandlingen og Idrettsrådets syn i saken.

