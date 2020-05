Tiltakene for kultur og idrett – mer skivebom enn treff

Elin (61) døde plutselig. Nå fortviler familien over at de ikke får svar på hvorfor

Saken oppdateres.

De siste ukene har nok vært veldig annerledes for både idrettslag, sangkor, korps og andre frivillige organisasjoner. Fellesskap, musikk- og idrettsglede og praten over en kaffekopp har blitt byttet ut med hektisk møtevirksomhet, avklaringer, gjennomgang av budsjetter og utregning. «Hvor mye kommer vi til å tape under koronakrisen, og hva kan vi søke kompensasjon for?». Forventningene var derfor store når regjeringen skulle komme med sin krisepakke for frivilligheten.

Les også: Kontantstøtte for koronarammede bedrifter er klar

Når tiltakene ble lagt frem, viste det seg at tiltakene stort sett dreide seg om tapte billettinntekter og deltakeravgifter. Problemet er imidlertid at de fleste frivillige organisasjoner innenfor kultur og idrett har andre inntektskilder som ikke går under disse kategoriene. Her kan man nevne loppemarkeder, kiosksalg og dugnadsarbeid på store messer og arrangementer.

For mange var derfor regjeringens krisepakke mer skivebom enn treff. Dette fører til at mange organisasjoner må belage seg på innsparinger, som kan bety mindre penger til kjøp av nye instrumenter for korps, eller nødvendig utstyr for idrettslag.

Vi i Senterpartiet mener at organisasjoner bør få en mer reell kompensasjon for sine tapte inntekter. Situasjonen for hver enkelt organisasjon er ulik, men med en bedre ordning for kompensasjon av tapt inntekt kan man skape mer ro, og nødvendig forutsigbarhet, hos mange. Videre er det er ikke enkelt å finne en ordning som er perfekt for alle, men om man ikke får på plass bedre ordninger for breddeaktørene kan det føre til at noen må begrense eller legge ned sine tilbud.

Les også: Førstehjelp for byggebransjen post korona

Videre får vi stadig mer kunnskap om betydningen av kultur og idrett. I Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt) pekes det på at personer som er engasjert i kultur lever lengre, og fysisk aktivitet og idrett taler for seg selv. Frivillige lag og organisasjoner er derfor livsviktige for alle lokalsamfunn, og menneskene som bor der.

Så her kommer en oppfordring til sentrale kultur- og idrettspolitikere: Vi trenger ordninger som treffer bredere, selv om det kanskje er enklere å kompensere tapte deltakeravgifter enn tapt salg av vafler, som en idrettsleder i Stavanger-området uttalte. Vi foreslår derfor at kompensasjon beregnes ut i fra fjorårets inntekter, for å gi et mer realistisk bilde. Nå er tiden for å stå opp for bredden innenfor kultur og idrett, slik at barn og voksne kan gå til sine aktiviteter etter koronakrisen.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter