En stor takk til St. Olavs Hospital

Helsevesenet vårt er under et stort press for tiden. Derfor er det utrolig flott å oppleve at de også tar seg så godt av oss andre som trenger hjelp i svært sårbare situasjoner.

I forrige uke skulle jeg opereres for noe som for meg, var en litt kritisk sak. Narkose var nødvendig. Stor var derfor overraskelsen da jeg ble vekket etter en times tid og ble fortalt at operasjonen var avbrutt. Hjertet mitt hadde nemlig valgt å ta en liten pause. Det ble noen tunge timer, men opplevelsen jeg hadde av de som jobbet rundt meg, gjorde meg rørt, ydmyk og utrolig takknemlig.

Flere ganger i løpet av dagen kom plastikkirurger, anestesileger, hjertelege innom for en sjekk og ikke minst med spørsmål om hvordan har du det, hvordan går det med deg, og er det noe du lurer på?

Hva som hadde skjedd var kanskje ikke like enkelt å forklare, men omsorgen og omtanken de viste meg, var det beste der og da. Hyggeligst var kanskje omsorgen hun som passet på meg på overvåkningen, viste meg denne dagen. Det var godt å ha ei trøstende hånd å holde i når dagen min ikke gikk helt vegen.

Også i løpet av de neste dagene fikk jeg telefon fra en av de svært hyggelige legene som lurte på hvordan det gikk med meg og om jeg ønsket å snakke med dem igjen. Kanskje ikke uvanlig, men for meg var dette en utrolig fin støtte. Jeg fikk ellers inntrykk av at de hadde den medisinske situasjonen under kontroll, noe som gjør det litt enklere å møte opp igjen for ny operasjon.

Dere som var rundt meg denne dagen, kjenner kanskje igjen historien dersom dere leser dette, men dere skal vite at omsorgen og omtanken dere viste, har gjort uutslettelig inntrykk på meg. Det har vært mye snakk om applaus og takk til helsearbeidere i disse koronatider. Det er virkelig fortjent med tanke på den uvanlige situasjonen vi har nå, men dere fortjener virkelig applaus og takk for innsatsen dere gjør i det daglige, uansett hvilke rammer som gjelder.

