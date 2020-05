Over 15 000 følger tegningene til Jens (26) fra Malvik på Instagram

Endelig har spørsmålene omkring kommentatorenes rolle i avisen blitt stilt, først av Atle Fredlund og i onsdagens avis av Frode Dalsvåg.

Å få bruke avisen som mikrofonstativ for egne meninger, og til og med motta lønn for det, er sikkert hyggelig. Men er dette meninger av interesse for avisens lesere? Det virker som om noen av de mest produktive har stor kompetanse på klimaspørsmål, trafikkplanlegging, helse, kultur, etiske spørsmål, utdanning, politikk, osv, hvor de velvillig gir fasit på hva folk bør mene.

Kommentatorene kan heller hevde sine meninger på debattsidene og journalister får overta nyhetssidene, leserne klarer sikkert å danne sine egne oppfatninger.

