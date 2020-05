Feminist-takk til Koteng!

Kjørte fra Tromsø med 500 kilo for mye på tilhengeren

Det er på sin plass å berømme jordmødrene for innsatsen under koronaepidemien

Feministhuset ser frem til å åpne!

I januar fikk Trondheim sitt eget Feministhus. Det første i Norge. Ideene boblet. Vi tyvstartet så vidt, med et flott «Metoo-seminrar» i samarbeid med Ottar og Kvinnefronten, med øving og iscenesettelse på 8. mars av en flashmob mot vold mot kvinner, inspirert av kvinnene i Chile og med parolemaling i regi av 8. marskomiteen.

18. mars skulle vi hatt storslagen åpningsfest. Fulgt av ukentlige seminarer, utstillinger og debatter. Men den første våren i det nye Feministhuset i Trondheim blir ikke som planlagt. Styret for huset har ikke annet valg enn å følge rådene fra helsemyndighetene. Møter, som forutsetter mer enn fem personer i samme rom, blir ikke gjennomført i vårhalvåret.

De fleste arrangementene, også åpningen, flyttes til høsten. Annonsering av møtedatoer kommer senere.

I denne trøblete situasjonen ønsker Feministhuset å rette en stor takk til huseier Ivar Koteng/Koteng Eiendom. På første forespørsel om fritak fra husleie, fikk vi raskt og raust svar om at leien for de første tre månedene, februar, mars og april, ble strøket. Denne generøsiteten betyr mye for den videre driften. Tusen takk!

Vi gleder oss til fortsettelsen og til vi kan åpne huset for aktiviteter for flere enn 5 stykker med to meters avstand! Vi håper på en åpen og inkluderende høst både i forhold til antall deltagere og tema i Feministhuset i Kjøpmannsgata 51.

