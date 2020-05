Holdning over underholdning, Ottar Michelsen

Det er på sin plass å berømme jordmødrene for innsatsen under koronaepidemien

«Ta deg en tur innom speilet, Egseth», skriver Ottar Michelsen fra Sosialistisk Venstreparti i et innlegg etter jeg til Adresseavisen for en uke siden ristet på hode av den enorme økning i klimagassutslipp (over 10 prosent fra 2015 – 2018) Trondheim har hatt siden SV og Ap gjenvant makta i byen vår i 2015. Jeg har gjort som Michelsen ba meg om, og for å være ærlig er jeg ganske fornøyd med det jeg ser:

Grunnen til at jeg ristet oppgitt på hodet i Adressa er fordi jeg ser at makta i Trondheim er flinke til å snakke om klima, men dårlig på å levere på klima. Det samme så jeg i 2015 da jeg gjennomgikk ulike klimamål som posisjonen hadde satt seg. Resultatene den gangen var nedslående:

I 2012 vedtok bystyret å kjøpe 60 flere elbiler i 2013 slik at elbilflåte skulle være cirka 100 biler ved utgangen av 2013. Da jeg sjekket status 01. januar 2015 var kommunens elbilflåte på 60 biler.

I 2008 vedtok formannskapet i Trondheim en plan for etablering av 300 ladestasjoner for elbiler i byen innen utgangen av 2011. Da jeg sjekket status 20. mars 2015, over tre år senere, var antallet ladestasjoner i Midtbyen 273.

I 2010 vedtok makta i Trondheim at kommunens energi- og klimahandlingsplan skulle evalueres årlig. Dette for å sikre at målene i planen ikke bare ble overskrifter i Adresseavisen, men faktiske resultater. Da jeg sjekke status 20. mars 2015 var den kun evaluert to ganger.

Klimaendringen er for alvorlige til å ignorere. Klimastreikende ungdommer er for mange til å overse. De ser politikere som vinner valg med partiprogrammer hvor det står at klimaendringene er vår tids største utfordring, men skylder på alle andre når klimagassutslippene øker kraftig på deres vakt.

Tiden er overmoden for et grønt taktskifte i Trondheim. Det må bli slutt på venstresidens idépolitiske verksted fylt med fagre målsettinger og gode intensjoner. Det er ikke tilstrekkelig. Vi trenger resultater. Leveranser. Flere suksesshistorier og flere grønne, private jobber innenfor blant annet klima- og miljøteknologi.

For i klimakampen er kun seier godt nok.

