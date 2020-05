Vi kunne reddet utrolig mange flere med de samme pengene i et annet land

Saken oppdateres.

Er noen barn mer verdt å redde enn andre, er overskriften på debattinnlegg i adresseavisen 28. april. Debattinnlegg som handler om hvorvidt vi skal hjelpe ved å ta imot flere flyktninger kontra sende mer penger, er preget av sterke virkemidler fra begge sider.

Les innlegget: Er noen barn mer verdt å redde enn andre?

Jeg tror at de aller fleste nordmenn er gode mennesker som ønsker å hjelpe andre, selv de som ikke ønsker flere flyktninger på norsk jord. Det kan ha flere grunner. Det ene er selvsagt at vi er et høykostland, hvor det å hjelpe noen få i Norge, kunne reddet livet til utrolig mange flere hvis de samme penger ble brukt i et land med en annen økonomi.

Les også: I Moria-leiren er det 7000 barn. Smittefaren er enorm

Det å hente noen få fra Moria, gjør heller ikke forholdene i leiren noe bedre for de som må være igjen. Vi burde brukt utrolig mye mer penger for å gjøre forholdene i leiren bedre for alle. Dette handler også om frykten for hva som vil skje med landet vårt på sikt, med mange ulike kulturer hvis disse hver for seg blir for store.

Les også: Hvor er dugnadsånden, Erna?

Man kan ikke underkjenne det faktum at vårt naboland Sverige har store problemer på grunn av dette, og man blir naturlig nok redd for at noe lignende skal skje her. Nå har vi også fått en ny situasjon her hjemme, hvor høy arbeidsledighet over tid kan bli ett resultat. Det er derfor ikke sikkert at vi klarer å ta nok vare på de som kommer slik at de ikke havner utenfor samfunnet, eller at vi tar mer vare på de som kommer enn våre «egne» unge, som igjen føler at de ikke blir ivaretatt.

Det er mange tanker vi bør møte og ikke overhøre, på den måten unngår vi at misnøyen får gro uforstyrret ett annet sted, det er ingen tjent med.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter