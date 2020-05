Tenåringsmamma: Nok er nok. Det er lov å ta seg en pils, men ungdom får ikke gå på skolen?

Fikk 13 000 i bot for å ha kalt samer for «en pest» - unngikk rettssak på grunn av korona

Altså, det er lov å gå ut og ta seg en pils nå. Men ungdom får ikke lov til å gå på skolen. Frafallet i skolen er kritisk fra før. Alle vet hvor viktig utdanning er for voksen-livet og samfunnet som sådan. Nok er nok - kostnaden for ungdommen med å sitte hjemme på barnerommet for lenge blir for stor. La elever i 10. trinn og videregående få starte opp på skole igjen førstkommende mandag, Erna.

Red. anm.: Hilde Maaø Vikan er for tiden sykmeldt fra stillingen som kommunalsjef i barne- og familietjenesten i Trondheim kommune. Dette lille innlegget skriver hun utelukkende som mor til tenåringer.

