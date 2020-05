Opplevelser fra dagene etter okkupasjonen

Saken oppdateres.

Fra Skipsmodelltanken (Tanken) på Tyholt går Dr. Sands vei i nordøstlig retning før den svinger rett mot øst. Fra svingen er det en fantastisk utsikt rett ned på byen og også mot Bymarka og fjorden. Det fant våre okkupanter ganske raskt ut. De presset en observasjonsbunker (Bunkersen) inn mellom Dr. Sands vei 12 og 14. Gjennom observasjonsglugger i nordveggen var det mulig å kunne følge med om noe skulle vise seg å skje i et stort område.

Inntil et par dager etter okkupasjonen stod porten til bunkeren åpen, og også vi mindreårige kunne komme oss inn og inspisere. Papir fløt, og det var mye som var rotet til. Det var tydelig at okkupantene plutselig hadde fått det travelt med å avslutte sin virksomhet og komme seg ut. På den andre siden av Dr. Sands vei, der Høiliveien starter, ligger en bygning med den gangen et avlåst anneks i nordenden. Annekset inneholdt et lager av diverse tyske varer. Det hadde de store guttene i strøket funnet ut, men de greide ikke å komme seg inn for å sjekke. De var ganske enkelt for digre. Det var noe annet for oss i 5-årsalderen. Vi kunne, uten store problemer, smyge oss inn.

Det vi umiddelbart så, var at de store guttenes mistanke om at det lå mye interessant i annekset, holdt stikk. Mengder av varer, spesielt tobakk og sigaretter, lå i stabler. Vår jobb ble nå å lange ut røykesakene. Som belønning for jobben fikk vi en bunke sigaretter. De smart ikke godt den gangen og og har heller ikke fristet senere.

