Media må gi mer plass til dyrevelferdssaker!

Altfor sjeldent ser man media skrive om dyrevelferdssaker i norsk landbruk. Dette til tross for at dyrevelferd er et tema som mange i den norske befolkningen er svært opptatt av. Det fikk vi tydelig se av reaksjonene etter at Griseindustriens hemmeligheter ble sendt på NRK Brennpunkt i fjor.

Den manglende dekningen av dyrevelferdssaker kan ikke skyldes manglende kilder eller informasjon om dårlig dyrevelferd. Ukentlig søker jeg innsyn i Mattilsynets tilsynsrapporter fra norske slakterier, dyretransport og gårder. Hver eneste uke får jeg tilsendt rapporter som beskriver alvorlige dyrevelferdsbrudd.

Denne informasjonen når sjelden folk flest, ettersom de færreste er kjent med hvordan man bruker Offentlig journal. Jeg har også sendt flere tips til media om grove brudd. Senest om en gris som ble skåldet levende på et norsk slakteri, men det ble ikke publisert.

Kjøttindustrien er svært lukket, noe som burde fått media til å være desto mer interessert i å skape åpenhet om hva som faktisk foregår bak lukkede dører. Norsk matproduksjon angår oss alle, og jeg mener det er et demokratisk problem at befolkningen ikke får tilgang til vesentlig informasjon om hvordan dyrene behandles.

Jeg oppfordrer derfor alle medier til å prioritere dyrevelferdssaker fremover.

