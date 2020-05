En skitur med bismak

Det som i utgangspunktet var et «problem», er nå blitt en stor fordel for planene til teaterkompaniet

Omnfjellet ved Hemnekjølen er en av de fineste skitoppene rundt Trondheim. På søndag var det flotte forhold med fast snø og godt vær. Utpå ettermiddagen lå hele Trollheimen og Ilfjellet badet i sol. I vest skinte Ruten i motlyset og i øst kunne vi se over til Bymarka og Storheia. Bak Gynnildfjellet så vi den karakteristiske Forolhogna stikke opp hele 95 km unna.

På toppen av Omnfjellet åpnet det seg en fantastisk utsikt nordover kystfjellene i Snillfjord, Aure og Hitra. Denne utsikten blir snart dominert av vindturbiner!

Turbinene til Geitfjellet vindkraftanlegg har allerede ankommet Orkanger og skal snart transporteres og monteres på ett av de fineste fjellområdene i Snillfjord, nærmeste nabo til Omnfjellet. Neste vinter står den nærmeste av 43 turbiner fire km unna toppen på Omnfjellet.

Senere kommer det 35 turbiner i Remmafjellet der anlegget er godkjent og 45 turbinene på Svarthammaren hvis anlegget godkjennes av NVE. Disse turbinene er 227,5 meter høye og dermed høyere enn masta på Vassfjellet! Meldingen om de 16 turbinene på Vargheia er foreløpig stilt i bero, men kan bli realisert såfremt saken føres videre.

I tillegg kommer det en ny 420kV kraftlinje med «monstermaster» gjennom området for å eksportere kraft fra vindkraftanleggene på Fosen.

Det var trist å stå på toppen av Omnfjellet på søndag og skue nordover - vel vitende om at kystfjellene kan bli rasert av fire vindkraftanlegg med 139 vindurbiner, milevis med veier, skjæringer og fyllinger, drenert myr, kraftlinjer og tap av naturmangfold. Inngrep uten angreknapp men med dramatiske konsekvenser for miljøet.

Og når Aftenposten samme dag refererer til en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) der en av konklusjonene var at det viktigste klimatiltaket som kan gjennomføres i Norge er å la norsk natur være mest mulig i fred - ja da føles det meningsløst at våre politikere aksepterer denne raseringen av vår felles arv - urørt natur!

Vindkraft er ikke fornybar - den setter varige spor!

