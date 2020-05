Forutsigbarhet i uforutsigbarhetens tid – til deg som har søkt sosialfagutdanning ved NTNU

- Jeg er livredd for at de skal gjøre noe mot familien eller vennene mine

De fleste av dere som søker universitetet lever godt planlagte liv. Stort sett gjør dere valg ut fra kjente omstendigheter. Dere har valgt å søke barnevernspedagogstudiet eller sosionomstudiet ut fra den informasjonen dere har hatt tilgjengelig. Dere kjenner kanskje noen som studerer disse fagene og på den bakgrunn vet hva som venter dere til høsten.

Imidlertid er vi alle nå i en situasjon vi ikke har forutsett eller har planlagt for. Både studentene og vi som er ansatte møter utfordringer daglig som vi må forholde oss til og mestre så godt vi kan.

Slik er uforutsigbarheten. Den er ikke lett å leve med, det merker vi alle.

Det som imidlertid er forutsigbart er at sosiale problemer ikke forsvinner. Vi vil dessverre oppdage og heldigvis hjelpe utsatte barn og familier fortsatt. Det er de utsatte og de sårbare som er målgruppene for barnevernspedagoger og sosionomer. Og ikke bare menneskene, men også systemene som skaper og holder fast mennesker i utsatte livssituasjoner. Det er et mangfoldig og komplekst fagfelt dere har søkt dere til, og utrolig meningsfullt.

Vi vet at dere som søker sosialfag gjør et verdivalg. Ønsket om å gjøre en forskjell for de utsatte og sårbare er en sterk drivkraft som ligger i bunnen for søknadsvalget.

Hva ville jeg egentlig med dette innlegget? Jeg vil anerkjenne dere for studievalget og trygge dere i valget om å studere sosialfag. Studiehverdagen vil kanskje ikke bli som forventet med koronatiltakene, men dere skal vite at fagene dere skal studere og de faglige problemstillingene dere skal forholde dere til er forberedte og gjort forutsigbare for dere i denne uforutsigbare tiden.

Vi ser frem til å møte dere til høsten.

