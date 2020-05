Saken oppdateres.

Vi hører om mange hverdagshelter nå i disse koronatider, og nå vil jeg framsnakke en sådan, både i og utenom koronatidene.

Det er mange måter å utføre en vaktmestertjeneste på, men den krever stor grad av selvorganisering og evne til å stå på, selv uten mye kollegial oppmuntring og samarbeid i hverdagen, han jobber jo for det meste alene. Dette er et såkalt ensomt yrke.

I vårt borettslag bor det mange eldre som er avhengig av rullator, noe som krever at uteområdet er framkommelig både på glatta og i snøkavet. Da koronatidene kom, og det meste ble stengt, ble vi anbefalt å ta uteturer. Så seint som langt uti april lavet snøen ned i mengder, både i uka og i helg.

Og her kommer det flotte med å ha «verdens beste vaktmester!» Han stiller opp grytidlig både «ørk og helg» for å ha alle oppgangene og veiene rundt omkring klare for at de mest morgenfriske av rullatorbrukerne kan starte morgenturen (ofte i 7-tida) på «flat» og fin grunn. Også vi uten rullator, men som ikke føler oss helt stø på glatta, går trygt og fint på sandstrødde veier her.

Nå når mai har kommet og snøen (så vidt) har forsvunnet, er det tida for å fjerne all den sanda og støvet etter vinterens strøing. Jeg ser hvor mye tid, innsats og tålmod dette krever, og det betyr så utrolig mye i hverdagen for oss beboere både i koronatidene og ellers.

Vår vaktmester er både arbeidsom, hyggelig og hjelpsom, han gjør hverdagen lettere for oss. Så takk du vaktmester'n i Nyborg borettslag, du gjør tilværelsen lettere for oss beboere, og vi synes du er en ordentlig hverdagshelt!

Takk!