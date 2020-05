Kultur og idrett er kanskje ikke lovpålagt, men livsnødvendig

Nå er tiden inne for et reelt løft for alle landets helsearbeidere

Jeg har vært på konsert, ikke for å skryte men det har jeg. En fysisk konsert med ikke mer enn 50 personer i salen. Jeg vet jeg er en av få heldige, og alle vi som var det var i en lykkerus som vanskelig kan beskrives. Konklusjon er enkel, musikk er best live og opplevelsen er best i fellesskap med andre i rommet. Opplevelsen gjør noe med en, og jeg tåler snøen som daler i mai bedre fordi jeg var på konsert i går. Det var Jazzfest som var arrangør, en av de mange festivalene i Trondheim. Årets festival er utsatt til november, men de hadde to konserter denne uken, i Oslo og Trondheim. Festivalen er en av mange som får støtte av kommunen, dette er ikke lovpålagt men utrolig viktig at vi bruker penger på. Heldigvis er det enighet om å gi alle festivaler den støtten de fikk i budsjettet i 2020, men diskusjonen rundt lovpålagte tjenester og investeringer uroer. Ja, vi skal yte de tjenestene vi skal, og de skal ha høyest prioritet, det tror jeg ikke noen er uenige i. Og ser vi budsjettene så er det klart at disse blir prioritert. Lovpålagte tjenester innen kultur er ikke mange, kulturskolen og bibliotek er noen av de, festivaler er ikke. Hvis vi tar med idrett så er det lite som er lovpålagt, bygging av idrettsanlegg er ikke noe kommunen trenger å gjøre. Dette kan gjøres av andre, og gjøres av private til en viss grad.

Kommunen skal gi tilbud i opplæring gjennom kulturskolen, og jeg er stolt av at vi har en kulturskole som tar sin oppgave på alvor. Vi har i Trondheim utdanning i bredde og dybde som imponerer, at vi har en harpe- og fagottgruppe i byen er det nok ikke mange som vet. Det undervises i en mengde kunstuttrykk, og på utrolig mange lokasjoner. Kulturskolen er byens klart største skole, med over 3000 elever. Elevene på kulturskolen trenger ikke bare dyktige lærere, men de trenger også noen å strekke seg eller. Dette får de blant annet gjennom et rikt profesjonelt kulturliv. Det er ikke lovpålagt eller kommunens primæroppgaver å støtte. Men vi støtter det, og Senterpartiet mener det er viktig at vi fortsetter å støtte dette. For å bli den kulturbyen for barn som vi har som mål om å være, trenger vi et rikt kulturliv for alle, med et bredt kulturuttrykk. Vi trenger kunstnere som provoserer, utfordrer og kritiserer. Kritiserer oss som beslutningstakere og samfunnet, dette er kunstens rolle, men den skal også inspirere, gi glede og underholdning.

Kultur og idrett gir også et fellesskap, gjennom felles opplevelser, enten det er fotballkamper, kunstutstillinger, konserter eller hopprenn. Felles opplevelser, felles referansepunkter er viktige for oss som samfunn, om det er hvor vi var da Brå brakk staven, eller stoltheten da vi som nasjon vant MGP for første gang med Bobbysocks. Ingenting av dette trenger vi bruke midler på, vi trengte ikke bygge Trondheim Spektrum, men for noen opplevelser den byggingen har gitt oss. Senterpartiet er utrolig stolt av å ha vært med på den beslutningen, en stor hall midt i byen, tilgjengelig for alle. Og for noen opplevelser, å få synge Ja vi elsker til og for de håndballgutta, og etterpå se dem briljere på banen etterpå er minner for livet. Og jeg er sikker på at de inspirerte flere unge til å begynne med håndball, slik håndballjentene inspirerte meg på 80-tallet.

Å ikke prioritere midler til kunst, kultur og idrett er kanskje forlokkende, da har man mer midler til det vi må bruke penger på. Men jeg tror at å bruke nok penger på dette så taper vi som samfunn. Vi trenger kunst, kultur og idrett for å utfordre og inspirere, og da trenger de rammer for å utvikle seg. De trenger arenaer som gir dette rommet, enten det er en stor hoppbakke, et kulturhus eller nok driftsrammer. Nå har alt dette vært digitalt eller ikke eksisterende i noen mnd og vi savner mest av alt, jo å kunne samles om kunst, kultur eller idrett.

