Nei, Ørjan, NTNU svikter ikke studentene med en digital høst

Dette debattinnlegget er et svar på et tidligere innlegg av Ørjan Greiff Johnsen. For tiden er jeg student ved elektroingeniør-programmet på NTNU i Trondheim, ansatt ved to institutter og vararepresentant i universitetsstyret til NTNU. Jeg omtaler meg derimot ikke som noe mer enn student i dette innlegget, som kun er mine egne meninger, oppfatninger og perspektiver.

Den 8. mai kunne det leses en debattartikkel i Adresseavisen «NTNU svikter studentene. Er de virkelig så lite ambisiøse?». Den fikk meg mildt sagt til å reagere og skrive en svar-debattartikkel. Jeg gjør det fordi store deler av det som omtales i Ørjans innlegg rett og slett ikke er fakta. Spredning av misinformasjon kan gjøre allerede bekymrede ungdommer mer bekymret og jeg er oppriktig irritert over anklagelsen om at NTNU er «lite ambisiøse». Dette har ingenting med våre ambisjoner å gjøre, det har noe med realiteten vi nå lever i å gjøre.

Ørjan sitt innlegg omtaler rektorvedtaket angående formatet på kommende høsts forelesninger. Han skriver at NTNU har formidlet at høstens forelesninger blir digitale, som i seg selv ikke er feil. Derimot, hvis en leser hele innlegget finner en fort ut av at premisset satt er at alt fysisk oppmøte ved NTNU blir stoppet. Dette har NTNU aldri kommunisert. Ja, det har blitt bestemt at «forelesninger som hovedregel skal gjennomføres digitalt høsten 2020», dette kan leses mer om her. Leser en derimot videre vil en se at beslutningen også sier at gruppeaktiviteter som øvings-, prosjekt- og laboratoriearbeid kan planlegges med fysisk tilstedeværelse på campus. Det vil si at høsten på ingen måter blir heldigital. Ved et enkelt nettsøk kan en altså se at nye studenter vil få mange sjanser til å bli kjent med medstudenter og forelesere.

«Vi vet da ingenting om hvordan situasjonen er til høsten, ei heller NTNUs rektor og hennes administrasjon» skriver Ørjan i sitt innlegg. Dette stemmer, og siden vi ikke har noen merkverdig forutsigbarhet angående situasjonen rundt korona til høsten er det vanskelig å planlegge for hva som skal skje. La oss si det blir bedre den første delen av semesteret, da har vi fysisk oppmøte for alle aktiviteter som vanlig. Men så blir situasjonen kritisk igjen. Skal vi da plutselig gjøre en helomvending til et digitalt opplegg? Vi kan ikke gi noen garantier før en vaksine er klar. Hva skjer om vi så skal begynne å gå frem og tilbake slikt?

Etter min oppfatning er tanken bak rektorvedtaket nettopp å forhindre en slik usikkerhet. Den oppfatningen fikk jeg under forrige ukes styremøte hvor jeg var invitert til å delta som representant for studentene. Jeg delte bekymringene til mange andre om nettopp dette vedtaket og spurte derfor rektor selv om hva som lå bak det. Jeg kan ikke gjengi rektors eksakte ord, men en av baktankene var at vi fikk mer forutsigbarhet med forelesningene og nok rom til de andre aktivitetene med tanke på smittevern.

Skal en først kritisere NTNU for noe, kunne en heller kritisert at et slikt vedtak ble tatt uten større diskusjon internt i organisasjonen. Dette ble tatt opp under forrige ukes styremøte og kan leses om her. Det finnes også tidligere tilfeller av mangel på medvirkning ved NTNU som kan kritiseres. Så at Ørjan er en kritiker av NTNU plager ikke meg, men ingen ved NTNU ønsker at studentene skal «bli sittende på hybelen i lutter ensomhet, som et Dostojevskijs kjellermenneske» slik han anklager NTNU for å ikke ha tenkt over.

Til slutt vil jeg si til alle fremtidige (og nåværende) studenter ved NTNU at det jobbes på spreng for at dere alle skal få en bedre hverdag. Det Ørjan skriver i innlegget sitt stemmer ikke, dere skal bli tatt godt imot til høsten. Det blir sannsynligvis delvis fysisk oppmøte for studiestart og for undervisningsaktiviteter kommende semester. Det blir ikke perfekt, men det blir noe. Dere skal få venner, faddere og bli kjent med deres forelesere.

Ta vare på dere selv, ta vare på hverandre, vi ses til neste semester.

