Vi står på kjempers skuldre når krisen banker på døra

Norge stengte ned for to måneder siden. Hvor mye har det lært oss?

Norge har opplevd en suksess uten sidestykke som oljenasjon. Dette nyter vi nå godt av, når krisen nok en gang banker på døra.

Mens andre land trykker opp penger eller tar opp store lån for å få hjulene til å gå rundt, høster vi av oljeformuen som vi har forvaltet godt gjennom generasjoner. Vi kunne ha blitt rammet av «Hollandsk syke» som er betegnelsen på land som får økonomiske problemer fordi eksport av en naturressurs har medført avindustrialisering og rasering av næringsstrukturen.

Vi kan takke framsynte politikere og byråkrater på 60- og 70-tallet for at vi står så sterkt, og vi kan være lykkelige over at vi bor i et velfungerende demokrati der vi har stor tillit til de styrende myndighetene. Norge har kontroll over egne oljeressurser, og vi har tatt smarte grep for å bygge egen kompetanse og utvikle en leverandørindustri i verdensklasse som skaper store ringvirkninger og arbeidsplasser også på land.

Statsminister Erna Solberg la torsdag 30. april fram en krisepakke for olje- og gassnæringen. Ifølge regjeringen vil endringer i skattesystemet frigjøre 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. I tillegg lanseres også en grønn omstillingspakke. Dette er neppe tilstrekkelig for at denne perlen i norsk næringsliv kan seile igjennom også denne krisen. Uten kompetansen som ligger i olje- og leverandørindustrien, står vi ribbet tilbake.

Allerede i vikingetiden var nordmennene fryktet på kontinentet, med sine skip som var helt unike og med en overlegen kompetanse på å temme og utnytte kreftene de møtte til havs. Denne kunnskapen har blitt videreutviklet gjennom århundrer. Vi har kapitalisert på områder som fangst og fiske og vi har etablert oss som en skipsnasjon i verdensklasse, blant annet gjennom utviklingen av en verftsindustri som alltid har vært i front.

Vi hadde ikke greid å utvikle en konkurransedyktig leverandørindustri til oljesektoren om vi ikke hadde bygd på tidligere opparbeidet kunnskap og erfaringer.

Det ligger store muligheter i å omstille dagens leverandørindustri til å bli en unik ressurs i arbeidet med å skape «grønne» og bærekraftige arbeidsplasser. Men ikke hvis kompetansen går tapt som følge av en brå død. Derfor er regjeringens tiltakspakke for oljeindustrien så utrolig viktig for oss.

Vi må fortsatt utnytte oljeressursen på en bærekraftig måte i årene som kommer, og vi må utnytte kompetansen denne sektoren besitter som basis for nye «grønne» arbeidsplassene. Skal vi lykkes med sistnevnte må vi bli tydeligere på hvilke områder som skal utvikles. Det er bokstavelig talt et hav å ta av - som havbruk, offshore vind, mineralutnyttelse fra havbunnen o.l.

En ting som helt sikkert ikke fungerer, er oppskrifta til dem som ønsker å benytte koronakrisen til å avvikle hele oljeindustrien for å skape «grønne» arbeidsplasser finansiert med penger som vi ikke lenger har.

«Dersom jeg har sett litt lengre enn andre så har jeg gjort det ved å stå på kjempers skuldre», sa Isaac Newton. Han trakk fram arbeidet som blant annet Kepler og Galilei hadde gjort før han.

For Norge betyr dette at vår spisskompetanse innenfor olje og gass med tilhørende leverandørindustri kan bli grunnlaget for store nye innovasjoner og morgendagens næringsliv. Men da må vi utnytte krisen konstruktivt. Effekten av en krise avhenger av hvordan vi forholder oss til den. Winston Churchill skal angivelig ha sagt «Never let a good crisis go to waste». Derfor må vi stå fjellstøtt på kjempers skuldre når vi skal bygge det nye Norge.

