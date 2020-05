Saken oppdateres.

Vi er cirka 74 000 medlemmer i Handel og Kontor i dag. Våre medlemmer må ikke glemmes når denne krisa er over. Det er store kontraster som oppleves blant oss. Alt i fra applaus i dagligvaren, til en byggevarehandel som har opplevd kraftig oppgang. Så har vi også de medlemmene som arbeider i butikker i kjøpesentrene som i de verste tilfellene opplever minusbeholdning i kassa når dagens omsetning skal telles opp.

Det er disse medlemmene som er i faresonen. Det er ikke like sikkert at de har en jobb å gå til når det hele er over.

Mange har åpnet opp etter hvert, men det ser verst for de små butikkene med få ansatte. Flere er fremdeles stengt.

Det er flott å se at det er de lavtlønnede som renholdere, butikkansatte og helsearbeidere som er de viktige brikkene når samfunnet stopper opp, og en får sett hvem, og hvilke funksjoner som holder et samfunn i gang. Disse er samtidig i fremste rekke for å bli utsatt for smitte.

Men hva skjer når applausen stilner for disse gruppene? Hvor fort blir de fort glemt når lønn skal fordeles og stillingsbrøker skal diskuteres? Hvilke tiltak har man i ermet for de som har blitt permittert og kanskje ikke har jobb å gå til? Hva nå?

Ikke glem oss i Handel og Kontor! Hilsen ledelsen i Handel og Kontor Region Midt Norge, ved:

Jonny Meland

Siw Mæhre

Arnstein Kolstad

