En liten kjærlighetserklæring til treningssentrene

Saken oppdateres.

Jeg liker å trene. Og jeg liker å trene alene. Konkurrenten min er meg selv. Litt sterkere, litt raskere, litt tøffere enn sist jeg møtte meg selv i speilene på treningssenteret.

Jeg liker å trene alene, men jeg elsker å trene i fellesskapet på treningssenteret. Positiviteten og energien i lufta. Et smil. Et anerkjennende nikk. Slå av en prat med et kjent fjes. Endorfiner. Fremgang. Sunnhet. Mestring. Ulike mål, felles glede.

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

Når det kommer til idrett er jeg nok ikke så opptatt av det samme som mange andre. Hvis de som driver med lagsport og organisert idrett kan kalles «blånisser», da er nok jeg en «rødnisse». Og vi rødnisser liker å trene på treningssentre.

Vi rødnisser er ikke medlemmer av idrettsorganisasjoner. Vi kommer i mange varianter: Unge som skal tøffe seg litt, pensjonister som møtes for å mosjonere litt og skravle mer, foreldre som får et tiltrengt avbrekk i hverdagen, studenter som trenger en pause fra lesesalen. Vi er tykke, tynne, høye, lave, snille, sure, morsomme, småfrekke. Vi trener alene, og vi har forskjellige mål. Noen vil bli raskere. Noen vil bli sterkere. Noen vil bli smidigere. Noen trener for psyken. Noen vil leve lengre. Noen vil bli mindre og noen vil bli større. Noen har skadet seg, og noen har fysiske plager som må trenes opp igjen. Og noen har bare et behov for å møte andre. Vi er ikke utelukkende selvopptatte, steroid-fylte muskelbunter som kun bryr seg om utseende. Vi har mange forskjellige mål, men også ett felles mål: Å bli litt bedre. Vi er sammen om det.

Les om våre nye debattsider: Du har mye å glede deg til!

Vi rødnisser blir mye misforstått. Vi passer ikke så godt inn i den norske malen med helgecuper og kakesalg. Mange blånisser forstår ikke hvorfor jeg synes det er gøy å løfte opp vekter og sette de ned igjen tusenvis av ganger. Og jeg forstår ikke hvorfor de foretrekker å jage etter en ball. Men selv om jeg ikke forstår, kan jeg fortsatt respektere det. Vi mennesker liker forskjellige typer trening, og det er flott. Noen liker håndball, noen liker løping, noen liker styrketrening. Det bidrar til et rikt og variert samfunn.

LES OGSÅ: Hvor enkel ble egentlig kompensasjons-ordningen?

Forslag til smittevernstiltak for treningssentrene ble sendt til vurdering den 15.april og treningsbransjen har fortsatt ikke fått tilbakemelding. Da helseministeren fikk spørsmål om treningssentrene, fikk man høre at det er mye vakker natur i Norge vi kan benytte oss av. Ellers har spørsmålene om gjenåpning av treningssentrene blitt møtt med korte og kontante svar, gjennomsyret av lite forståelse og respekt. Mon tro hva reaksjonen hadde blitt om helseminister Bent Høie hadde gitt samme svar til et spørsmål om hva man skulle ta seg til da fotballen ble satt på permanent pause.

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Månedene som leder opp til sommeren, er høysesong for treningssentrene, mens sommeren er lavsesong. Hundrevis av sentre har uttrykt bekymring om frykt for konkurs, og tusenvis av ansatte er permittert og står i fare for å miste jobben. At treningssentrene skulle være de første i køen når landet åpnet igjen er det naturligvis ingen som har påstått eller ment. Barn og unge kommer først, deretter næringslivet og slik burde det være. Nå åpnes det opp. Nå kan du kose deg på dagsfylla på utesteder i Oslo. Du kan få en hårklipp, en tatovering, en manikyr. Du kan dra på klesshopping eller i matbutikken og stå som sild i tønne. Du kan dra til fysioterapeut eller naprapat. Du kan dra på teater, opera og kino. Og 1. juni kan du igjen besøke Tusenfryd. Skolene åpnes, idrettshallene åpnes, idrettslagene kan trene igjen, og i Sverige og Finland trener allerede rødnisser trygt. Treningssentrene i Norge skal forhåpentligvis åpne 15. juni.

LES OGSÅ: Noen grupper har tatt støyten

Treningssentrene er også en del av næringslivet. At vi da blir de siste som får komme tilbake, synes vi er vanskelig å forstå, spesielt når vi ikke bedriver kontakt-idrett og gode smittevernsrutiner allerede er iverksatt og velfungerende i nabolandene. Men kanskje det vanskeligste å forstå er at fornøyelsesparker skal prioriteres før treningssentrene. Fornøyelsesparkene som har sin høysesong i sommer-månedene. Der tusenvis av mennesker samles daglig og tilfredsstillende smittevernstiltak vil bli nokså utfordrende å implementere vil jeg tro. Ingens livskvalitet var avhengige av den ene dagen i året de tilbringer på Tusenfryd. Det kunne vel ha ventet noen uker. Det hastet ikke for fornøyelsesparkene. Det hastet for oss.

LES OGSÅ: Vi må heller betale folk for å jobbe

Så nå når alt er sagt, sitter vi rødnisser igjen med en følelse av å stå utenfor Idretts-Norge. Blitt satt på benken. Litt oversett. Litt bagatellisert. Litt for mange fordommer. Er du ikke med i organisert idrett eller interessert i den mest populære sporten på TV, så har du ikke mye du skulle ha sagt, virker det som.

Treningssenteret er vårt idrettslag. Og vi er mange som savner idrettslaget vårt.

Så dette er mitt lille vink fra oss rødnisser bakerst i køen. Vi er ikke like lette å definere. Stemmen vår når ikke så høyt. Vi er kanskje litt utradisjonelle. Men vi er ikke farlige. Vi er bare litt røde i et land der de fleste er litt blå.

Til slutt en liten bønn: Det er lett å avfeie det en ikke forstår. Det er greit å ikke forstå. Men jeg avfeier ikke deg for det du liker. Så jeg håper ikke du avfeier meg.

Red.anm.: Skribenten er sertifisert personlig trener, men hun jobber ikke som det for øyeblikket, da hun er fulltidsstudent.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter