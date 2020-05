Ekstremt høyt matsvinn i Norge, hvorfor?

Dobbelt flaks for RBKs nye spiss: – Veldig godt å ha kjæresten her

Årlig kastes det 390 000 tonn mat i Norge. Dette er et svimlende høyt tall.

Så hvorfor kastes det så mye mat? Jo, det er egentlig ikke så vanskelig å forstå, for maten er så ekstremt billig i Norge. Alt som er billig og har liten verdi, tar man så klart ikke like godt vare på som man ville gjort hvis det var dyrt og verdifullt.

Hadde maten vært dyrere hadde du sjeldnere glemt å sette mat i kjøleskapet, og du hadde sjeldnere glemt av biffen som ligger nederst i fryseren som nå har gått ut på dato.

Man får en helt annen respekt for mat når den koster. Norge bruker vi kun elleve prosent av inntekten vår på mat, dette er blant de laveste tallene i verden!

Hvis man ser på statistikken så viser den at eldre personer over 65 år kaster mindre mat enn yngre under 40 år. Hvordan kan det ha seg? Jo, det er heller ikke rart, for da disse personene vokste opp så brukte de 40 prosent av inntekten på mat.

Bestemoren min skar av muggen på osten og sa denne er like fin! Hun var oppvokst i en tid da man faktisk ikke var garantert å legge seg mett! Eldre personer har et helt annet forhold til mat og det å kaste mat, som kan forklares av naturlige og logiske årsaker. Det er jo ikke rart at når du bruker halvparten av inntekten på mat, så kaster du ikke spisbar mat!

Hvorfor er maten så billig i Norge? Jo, det også har et enkelt svar. Bøndene får omtrent ikke betalt for sine råvarer! Vi gårdbrukere har effektivisert og utvidet, og vi produserer mer enn noensinne per bruk. Men prisene på produktene våre har nesten stått stille! Ser man på melkeprisen i butikk kontra prisen bonden får per liter melk så har prisen i butikk steget 1,5 ganger prisen som bonden får per liter. Samtidig som bondens kostnader og offentlige krav til produksjonen har økt vesentlig.

Det snakkes om sosial dumping i Norge, men den yrkesgruppa som er mest utsatt for sosial dumping er faktisk den urnorske bonden! Jeg som bonde kjenner på dette med sosial dumping for jeg har ikke mulighet til å ta ut ferie, og jeg har et lønnsnivå som gjør at jeg ligger langt under sammenlignbare grupper ellers i samfunnet. Det vil i praksis si at jeg har mye dårligere råd enn folk flest. Og jeg må jobbe to årsverk på gården for å oppnå en anstendig inntekt.

Løsningen er enkel: la bonden få betalt for produktene sine! På den måten får bonden lønn på lik linje med andre i samfunnet, noe bonden faktisk fortjener for den jobben han/hun gjør!

Denne løsningen vil gi mange positive bieffekter: Vi får mindre matsvinn, mindre klimaavtrykk og vi kan heve selvforsyningsgraden vår. Så dette er det vi kaller et godt «gammeldags» kinderegg!

