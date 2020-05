Jeg er skotsk innflytter. Hvordan flagger jeg 17. mai?

Det går an å merke husene på annen måte

Som en skotte som har bodd i mange år i Norge har jeg fire muligheter angående bruk av flagg på huset mitt 17. mai.

Første mulighet: Bruk ikke noe flagg. Signal til naboene: jeg bryr meg ikke om 17. mai. Men det stemmer ikke, jeg synes 17. mai er noe å feire, og noe jeg vil være en del av.

Andre mulighet: Bruk kun skotsk flagg. Signal til naboene: mangel på respekt for at dette er norsk nasjonaldagen. Men jeg har respekt for det.

Tredje mulighet: Bruk kun norsk flagg. Signal til naboene: han ser på seg selv som helt norsk. Men det stemmer heller ikke. Jeg respekterer Norge og nordmenn høyt - men jeg er ikke norsk. Og på samme måte som nordmenn er stolt av å være norsk er jeg stolt av å være skotsk.

Fjerde mulighet: Bruk både norsk og skotsk flagg ved siden av hverandre. Signal til naboene: han respekterer at dette er en norsk feiring samtidig som han viser stolthet over hans eget land, solidarisk med Norge og nordmenn på denne dagen.

Jeg velger derfor mulighet nummer fire.

Kanskje naboer tolker annerledes, jeg vet ikke. Men dette er gjennomtenkte og godt ment.

