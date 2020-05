Dobbelt flaks for RBKs nye spiss: – Veldig godt å ha kjæresten her

Gjermund (52) fryktet han ikke kunne løpe mer. Her er seks råd for å bli kvitt kneproblemer

Maten din er billig. Men jeg må jobbe to årsverk for å oppnå en anstendig inntekt

Maten din er billig. Men jeg må jobbe to årsverk for å oppnå en anstendig inntekt

Maten din er billig. Men jeg må jobbe to årsverk for å oppnå en anstendig inntekt

Saken oppdateres.

Adresseavisen samarbeider med Saupstad - Kolstad ungdomsråd (SKUR) og Barne- og familietjenesten på Heimdal. Ovenfor kan du se og høre på et av deres innslag «Ramadanshow» på Instagram-kontoen skuret.sk.

- Ramadan er en fastemåned for muslimer der du ikke skal spise mat eller drikke fra soloppgang til solnedgang. Da tenker dere kanskje at jeg sulter meg ihjel siden vi har så korte netter her, men de fleste her i Norge følger enten dansk tid eller en tid som Islamsk råd har tilpasset norske forhold, forteller Meva Hazan Aydilek (17) i innslaget.

Hør på SKUR-podkast: Ungdommer i Trondheim: - Man skal ikke alltid høre på hva andre sier

Hun beskriver fasten som mer spirituell enn en vanlig diett.

- Under ramadan får man virkelig kjent på hvordan de mindre heldige har det. Du tømmer magen for å fylle sjela, som Adam Ezzari i P3 sa. Koronatiden har dessverre påvirket denne måneden vår, vi kan ikke møtes og spise middag sammen eller dra til moskeen for å be. Men vi gjør det beste ut av det her, sier hun.

Følg SKUR på Instagram.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter