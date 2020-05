Skole, helse og omsorg må svi hvis vi bygger ny hoppbakke

Saken oppdateres.

Jørn Arve Flått (Ap) mener ski-VM skal redde reiselivsbransjen. Denne bransjen sliter nå, og vi håper alle å se folkelivet tilbake snarest. Men det er vel ytterst få turister som valfarter til Granåsen? Den positive utviklingen av Trondheims reiseliv kan vel neppe tilskrives ski-VM i 1997? Her er det hundre andre gode grunner til fremgangen.

Det er politisk enighet om at etterbruk er viktigere enn to-ukers festen. Hva koster ny hoppbakke per hopper? Jeg tar sjansen på en enkel kalkyle:

Rekruttering av 15-16-åringer som hopper i stor bakke innenfor Trønderhopp og Heimdal vgs miljøet er ca. 65 nye hoppere hvert år, og disse utgjør primært hopperne som daglig trener i Granåsen. Investeringen bør avskrives over 20 år. Begge disse antakelsene er trolig mer fordelaktig for hoppsporten realiteten. Kostnaden for hoppbakken på 650 millioner vil da være til glede for 1300 hoppere. Dette utgjør 500 000 kroner per utøver! Dette er trolig 2-300 ganger den offentlige pengebruken per utøver for andre idretter. Er dette greit?

Arbeiderpartiets Flått skriver videre at «anlegget i Granåsen er og skal være et hverdagsanlegg for folk i Trondheim». For langrenn og øvrig utbygging ser jeg sammenhengen, men hopping i stor bakke er vel ikke hverdagsaktivitet for folk flest?

Hoppanleggene blir hele tiden større og hver oppgradering blir et kjempestort offentlig løft. Hvor lenge blir det da riktig å opprettholde flere milliardanlegg rundt om i landet? Hoppsporten har bare seg selv å takke. Færre hoppere og gigantiske anlegg tilsier færre bakker.

Koronapandemien gir Trondheim ei budsjettregning på nærmere en milliard. Kommunen har allerede vedtatt en kuttpakke på 360 millioner. Skole, helse og omsorg må svi i tiden som kommer. Samtidig har Trondheim forlovet seg med FIS som eneste søker av ski-VM i 2025. Det er vanskelig å trekke seg nå, og Norge har et viktig ansvar for vinteridrettene.

Andre idretter har med stor suksess arrangert mesterskap over store avstander og i flere land. Dette må være den perfekte anledning til å invitere Lillehammer med på laget. Et Lillehammer-Trondheim 2025 vil gi oss folkefesten vi kan bygge opp til etter en depressiv koronatid. FIS og idrettsledelse verden over vil se at Norge tenker bærekraftig og arrangerer til en fornuftig pris. Samtidig vil den trønderske rausheten og samhandlingen gjøre prosjektet til en nasjonal folkefest.

Om debattaten: Wollan er kjent som teknologigründer. Han er engasjert i breddeidretten, innen ski og håndball.

