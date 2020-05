Maten din er billig. Men jeg må jobbe to årsverk for å oppnå en anstendig inntekt

Det er godt dokumentert at Trøndelag er den regionen i Norge som har de dårligste betingelser for ishockeysporten. I en tidligere kronikk jeg skrev i 2018, dokumenterte jeg at det var særegent flest spillere per isflate i Trøndelag sammenlignet med andre regioner i landet.

Misforholdet blir bare verre og verre. Det er igangsatt hallprosjekter flere steder, for eksempel i Asker, Fredrikstad og Oslo, kommer det nye storstuer på løpende bånd årene fremover. Det jobbes godt i hockeymiljøet i Trøndelag og det er utarbeidet planer både for en storstue og treningsanlegg.

Treningsanlegget som planlegges oppført på Tiller, vil koste kommunen ca 100 millioner kroner og vil være et flerbruksanlegg som vil gi 1000 barn og ungdom i Trondheim et daglig aktivitetstilbud.

Ishockey regnes som en av de sunneste sportene for barn, det utvikler styrke, balanse, koordinasjon, utholdenhet og opp til 13 års alder, er det nærmest ingen skader. I et folkehelseperspektiv er det åpenbart at kommunen burde stimulere ishockeysporten, ikke være en bremsekloss. I Granåsen har kommunen planlagt å bruke 400 millioner på et hoppanlegg for vel 75 aktive utøvere.

For all del, personlig har jeg ikke noe imot at hoppsporten får sitt, men det smaker veldig dårlig hvis kommunen nå ikke kan investere en fjerdedel av det beløpet på et anlegg som åpenbart har sin nytteverdi flerfoldige ganger av hva som investeres i Granåsen.

I så tilfelle kan en saktens begynne å lure på hva som er styrende for kommunens prioriteringer, representantenes personlige preferanser eller hva som gagner Trøndelags befolkning?

Jeg har lest at flertallet av bystyret stiller seg bak utsagnet: «Bystyret ser med bekymring på anleggssituasjonen for byens ishockeyklubber og de utfordringene det medfører for barne- og ungdomsidrett.» I tillegg til å lure på hvordan i all verden mindretallet resonnere, tenker jeg det er på tide at bystyret i Trondheim slutter å bekymre seg og lar tanker bli til handling. Det er langt på overtid.

