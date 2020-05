Målet er å bygge fylkesveier like effektivt som Nye Veier

Maten din er billig. Men jeg må jobbe to årsverk for å oppnå en anstendig inntekt

Viser til innlegg fra Dieter Manka i Adresseavisen 10. mai, samt avisa OPP og Trønder-Avisa. Vi er glade for at den pensjonerte prosjektlederen i Statens Vegvesen, Dieter Manka, er begeistret for regjeringens storsatsing på vei, slik han skriver i sitt innlegg. Langt på vei bruker da også regjeringen nesten dobbelt så mye på vei hvert år som Ap-regjeringen brukte den gang de gikk av i 2013. Samtidig har jernbantesatsingen økt like mye.

Men Manka liker ikke at Høyre skryter av Nye Veier. Manka har naturligvis rett i at Nye Veier har fått mer forutsigbarhet og frihet til å velge nye løsninger enn det Statens Vegvesen (SVV) har hatt. Og Nye Veier har benyttet disse rammebetingelsene godt til å få fart på veibyggingen. En godt etablert statlig organisasjon som SVV vil lett stivne i sine vante arbeidsmåter og glemmer å gjøre nødvendige endringer. Antall ansatte har svulmet opp uten at antall meter ny vei har stått i samsvar. Men vi er enige i at også SVV må kunne ta i bruk de nye arbeidsmetodene til Nye Veier. Deler av vegvesenet er nå overført til fylkeskommunen, Høyres fylkestingsgruppe håper at veiseksjonen i fylkeskommunen vil jobbet etter modellen til Nye Veier. Vårt mål er at vi skal bygge gode og trygge fylkesveier like effektivt som Nye Veier bygger riksveier. Ingen tviler på kompetansen i SVV. Vi må bare bruke den riktig.

