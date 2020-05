Kommunen svarer misfornøyd kunde: Vi leter etter tomt på østsiden av byen

Påstand om 21 års forvaring for Philip Manshaus

Saken oppdateres.

Hans Morten Løkken tar i Adresseavisen 12. mai opp problemstillinger ved at vi kun har én gjenvinningsstasjon i Trondheim. Han ønsker ny stasjon på østsiden av byen, med kortere kjøreavstand for de som bor i dette området.

Det er gjort iherdige forsøk på å finne en egnet tomt til ny gjenvinningsstasjon på østsiden. Flere tomter er grundig vurdert, og en tomt på Ranheim var på et tidspunkt svært aktuell. Utfordringen er at mange ønsker en gjenvinningsstasjon i nærheten av eget boområde, men ikke i eget nabolag. På Ranheim ble nettopp naboprotester hensyntatt, og det ble ikke bygget ny gjenvinningsstasjon på den ellers egnede tomten.

Kommunen har kun én gjenvinningsstasjon, men den har til gjengjeld veldig gode åpningstider og høy kapasitet. Med litt planlegging kan man unngå de travleste tidene, og raskt få gjennomført besøket. Kundetilfredshetsundersøkelser viser at innbyggerne i Trondheim er svært fornøyd med tilbudet på Heggstadmoen. Siste undersøkelse utført i 2018 viste en tilfredshet på 89 av 100 mulige poeng.

Trondheim kommune ønsker i første omgang å supplere gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen med en fleksibel henteordning for grovavfall. Et slikt tilbud vil også komme alle de som ikke disponerer bil til gode, og slik bli et verdifullt supplement til dagens gjenvinningsstasjon. Konseptet henter vi fra Stavanger-regionen, som har gode erfaringer med ordningen.

Siden det fortsatt kan være behov for en ekstra gjenvinningsstasjon i Trondheim i årene som kommer, vil kommunen fortsette letingen etter aktuelle arealer på østsiden av byen. Dette er i tråd med Bystyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av kommunens avfallsplan for perioden 2018-2030.

