Skatteglade Adressa viser Trøndelag en kald skulder

Saken oppdateres.

Avisen som roser seg selv av å være «Midt-Norges frie stemme», er blitt et kraftfullt talerør for økt skatt på den viktigste eksportnæringen og største matprodusenten i Trøndelag.

LES LEDEREN: Regjeringen vil la laksemilliarder fare

Dessverre viser avisen sin egen region en kald skulder når den på lederplass agiterer for en formidabel skatteøkning på havbruk. Avisen beskriver regjeringens forslag om produksjonsavgift på norsk laks som er «en gavepakke» til næringen. Det må foreligge en ganske særegen definisjon av begrepet «gavepakke» i det kommenterende elfenbenstårnet ved Nidelvens bredd.

Havbruksnæringen betaler ordinær selskapsskatt i tillegg til milliarder i vederlag til stat og kommuner for nye konsesjoner. På toppen kommer «gavepakken» på 500 millioner årlig i produksjonsavgift til vertskommunene. Næringen gir rikelig tilbake fellesskapet ved skatter, avgifter og arbeidsplasser.

LES OGSÅ INNLEGGET FRA NHO-LEDEREN: Skulderklapp til lakselobbyen

Avisen synes å sluke rått myten om at den atlantiske laksen er så særnorsk at den ikke trives andre steder enn på norskekysten. Faktum er at halvparten av all atlantisk laks nå produseres i andre land. Dessuten investeres milliarder i landbasert oppdrett som kan drives over hele verden. En formidabel særskatt på en konkurranseutsatt næring vil være et gigantisk feilsteg. Det ville vært en gavepakke. Til våre konkurrenter.

De milliardene avisen mener det er mulig å tyne ut av næringen ved enn ny «grunnrenteskatt» forutsetter at bedrifter og investorer vil klamre seg fast til den norske kyststripen selv med et skattenivå skyhøyt over alle andre land, upåvirket av teknologisk utvikling. Glemt er at havbruksnæringen flere ganger i sin korte historie har vært i dyp krise, som følge av lave laksepriser og importbegrensninger.

Adresseavisen er selv stor eier i Finn.no, som i mange år har hatt en eventyrlig kapitalavkastning som norske matprodusenter bare kan drømme om. Likevel unner vi alle Adresseavisen denne supre «profitten», vel vitende at det er konkurrenter i den store verden, og at ikke noe tre vokser inn i himmelen.

LES OGSÅ: NOU-en om skattlegging av havbruksvirksomhet

Adressa kunne også spart seg for sin nedlatende kommentar om at «lakselobbyen kan klappe seg selv på skuldra». Et samlet og samstemt næringsliv - både i Trøndelag og i resten av landet - har på det sterkeste advart mot grunnrenteskatten som regjeringen nå heldigvis vil skrinlegge. Det er Norge som kan glede seg - inkludert Adressa som også trenger et konkurransedyktig næringsliv for at dens «frie stemme» har noen å snakke til.

Hilsen stolt medarbeider i et trøndersk havbruksselskap.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter