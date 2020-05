2020-teknologi eller 2004-teknologi?

Restaurant stanser servering tidlig på kvelden for å unngå at fulle trøndere glemmer smittevern

Kritikken burde handlet om at dette har gått for sent

Et symbol på et gammeldags elevsyn som ikke gagner elevene

Saken oppdateres.

De foreslåtte endringene i bioteknologiloven er et stort fremskritt for kvinnehelse. Det fostermedisinske fagmiljøet støtter endringene og mener de er avgjørende for å kunne gi et godt medisinskfaglig tilbud til gravide. Kvinner som ikke ønsker å ta fostervannsprøve, blir i dag nektet adgang til den helt risikofrie blodprøven NIPT. Kvinner som har blitt rammet av eggstokkreft og fått ødelagt eggene sine, får ikke lov å bære frem barnet til sin mann. Det er ikke mangel på høringer og utredninger som har stoppet moderniseringen. Det har vært mangel på en regjering som kan legge frem konkrete lovtekniske forslag.

LES LEDEREN: Uryddig liberalisering av bioteknologiloven

Loven har ikke blitt modernisert på 16 år. Likevel mener Adresseavisen på lederplass at det er uryddig at en så omfattende liberalisering av bioteknologiloven gjennomføres i hastverk. Dette er ikke hastverk. Kritikken burde handlet om at dette har gått for sent.

Evalueringen av bioteknologiloven startet for fullt i 2017. Alle fagmiljøer og interesseorganisasjoner var involvert i arbeidet for å evaluere hvilke moderniseringer som var ønsket. Den grundige prosessen i 2018 endte ut i at Stortinget vedtok en rekke endringer og ba regjeringen gjennomføre en lovendring. Det har ikke skjedd. Derfor gjør vi de lovtekniske endringene selv.

LES OGSÅ: På tide og riktig med en moderne bioteknologilov

Kommentaren i Adresseavisen gjør et halvhjertet forsøk på å kritisere at man gir bedre tilgang på fosterdiagnostikk. Frp mener at gravide kvinner skal få rett til informasjon om sitt eget svangerskap, ved bruk av de mest moderne og skånsomme metodene som finnes. Det er på høy tid å ta i bruk 2020-teknologi fremfor 2004-teknologi.

LES OGSÅ: Slik blir den nye bioteknologiloven

LES OGSÅ: Tiden er moden for assistert befruktning for enslige

LES OGSÅ: Alle barn må ha rett til foreldrene sine

LES OGSÅ: Bioteknologi-debatten: Hensynet til barna må settes først

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter