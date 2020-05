Kan korona bli en «wake up-call»?

Et maktspill for å presse Trondheims folkevalgte til å gi opp jugendgårdene

Saken oppdateres.

Mange skriver om mulighetens tid; at vi ser hva som er viktig i disse dager når alt veltes om. Man ser for seg at det kan gi nyttige endringer i samfunnet når krisen er over.

Les også: Dere må gjerne heie på oss!

Vi har nå sett hvilke yrker som er basale og har betydning for liv, helse, mat og utdanning. Likevel er bønder, lærere, renholdere og helsearbeidere blant de dårligste betalte. De høyest betalte er de som sitter på kontorene og flytter på papirer og spekulerer i tall. Nettopp hørte vi om Equinor-ansatte med fem millioner i årslønn. Prioriteringene er feil. Hvordan har det blitt slik?

På samme vis ser vi at samhold og alt som handler om å bevare liv og et godt miljø, kommer i veien for økonomisk vekst. I denne tiden der fokus på liv og helse har stått sentralt, skapes det økonomisk krise.

Les også: Bankene er seg selv lik!

Det helt primære som et godt liv på en ren klode, er ikke mulig å forene med «en god økonomi» som bygger på stadig forbruk og evig vekst. Måtte koronaen bli en oppvåkning for politikere og ledere. Vi kan ikke gå tilbake til «normaliteten» og forsvare et økonomisk system som er med på å sage over greina vi sitter på.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter