E6 Ranheim - Værnes. Har de tatt «en spansk-en»?

Viser til innlegg av Ingvill Dalsegg og Henrik Kierulf, fylkespolitikerne i Høyre, i Adressa den 19. mai. De vil bygge fylkesveger like effektivt som Nye Veier. Er det en god idé?

I august 2018 hadde fagbladet Anleggsmaskinen en artikkel med overskriften «Lovende spansk-norsk E6-start» etter at Nye Veier (NV) hadde valgt å gå videre med det spanske firmaet Acciona for strekningen Ranheim-Værnes.

Fra artikkelen siteres prosjektdirektøren i Nye Veier: «Nordmenn er ikke best i alle grener. La oss innse at vi har noe å lære av et konsern som bygger infrastruktur verden over». I artikkelen heter det videre at: «Acciona er et verdensomspennende infrastrukturkonsern med 38 000 ansatte og aktivitet i over 40 land. Omsetningen er på 70 milliarder kroner, og årlig bruker konsernet mer enn to milliarder til forskning og utvikling. – Dette bør norske entreprenører merke seg. Her er det virkelig snakk om et selskap som satser på ny kunnskap og innovative løsninger på alle felt, slik vi som byggherre også må gjøre, poengterer Vatnan.»

Artikkelen avsluttes med: «Byggestart er planlagt sommeren 2019. Hele prosjektet ventes fullført i 2024/2025».

Den 16. mai i år informerer prosjektdirektøren i Nye Veier om at selskapet er klare til å starte anleggsvirksomheten med ny E6 Ranheim-Værnes i juli 2020, når reguleringsplanene er vedtatt. Altså er oppstarten snart ett år forsinket ift. hva det ble opplyst om i august 2018.

Mulig Nye Veier har latt seg blende av fine ord og farge løfter fra spanjolene. Kunnskapen og de innovative løsningene til Acciona har så langt uteblitt. Kanskje de har tatt «en spansk en»?

Til sammenligning bygges det for tiden 26 km med ny motorveg gjennom Løten og Elverum kommune i regi av Statens Vegvesen. Arbeidene startet som planlagt i juni 2018 og skrivende stund ligger det an til veg-åpning sensommer 2020. To-tre måneder foran plan. Dalsegg og Kierulf sin beskrivelse av Statens Vegvesen stemmer dårlig.

Undertegnede skal være den første til å gratulere den dagen Nye Veier viser sin effektivitet, men først må de begynne å levere resultater.

