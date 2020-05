Dette var kanskje det minst smarte covid-19-tiltaket

Her er lista over Ernas nye koronatiltak

Når man skal evaluere krisehåndteringa til myndighetene, tror vi ikke stengte barlokaler var det smarteste de gjorde.

Dugnad er noe vi nordmenn setter pris på - så lenge alle er med. Da covid-19 var et faktum her til lands, stengte vi lydig dørene til arbeidsplassene våre og gikk hjem og fulgte myndighetenes råd fra TV-skjermen. De første ukene gikk greit, på tross av at vi var vel vitende om at vi gikk en usikker framtid i møte. Etter noen uker, begynte konkurs-praten å gå. Særlig i vår bransje, som rommer mange små og mellomstore bedrifter med små og usikre marginer.

Nå har det gått over to måneder, og mange av våre kolleger har fortsatt ikke fått noe vedtak om dagpenger. Mange presses til å leve på sosialstønad - noe man kun får om man har tømt sparekontoen sin først, og dette er sparekontoer som gjerne ikke er av det store slaget i utgangspunktet. Korona-krisa rammer de aller fleste i større eller mindre grad, og nå har den nådd leverandørindustrien innen olje som altså ser ut til å få økonomisk støtte. Men ingen roper høyt om økonomisk støtte når restaurantbransjen dør ut på mange gatehjørner, og det er de små med særpreg som må lukke dørene for godt, mens kjedene overlever. Stordalens stuepiker får ikke sitte i godstolen å gråte på Lindmo.

Hotell- og restaurantbransjen rommer kvinner, minoriteter og studenter som tapte alt av inntekt i denne krisa. Studentene får ikke engang mulighet til å søke sosialhjelp, men fikk heller et kredittkort (!) av regjeringa. Hvilket genialt påfunn - å gi fattige studenter mer gjeld.

Støtteordning for bedrifter kom på plass i løpet av uker, det er ikke krav om dokumentasjon med mindre det blir etterspurt. Ordningen for full lønnskompensasjon for arbeidere er enda ikke på plass. Det er rett og slett skammelig. Det er vel ingen vits å redde bedriftene, om folk ikke har råd til å betale for varene og tjenestene deres.

Nå har sommeren kommet for fullt og folk samler seg i parken og drikker alkohol. Noen drikker mye, noen kanskje for mye. Hvordan er det med smittevernet når parken er tettpakket, og det er manko på både vask, antibac og toalett? Det er heller ingen å følge opp at folk holder en meters avstand, og at det ikke oppstår trengsel. Bartenderen og uteplassens oppgave er å forebygge og hindre nettopp dette, fordi vi er opplært til å se hvem som bør få skjenk og ikke. Det er rart å se myndighetene hoppe over hvilken samfunnsnyttig jobb vi gjør, som også kan forebygge smittespredning. Inne på uteplassene har man mulighet til å la folk kose seg og være sosiale innenfor trygge kontrollerte rammer. Folk trenger også å komme seg ut igjen. Sosial isolasjon er vanskelig for folk, spesielt i en tid hvor ens egen økonomiske fremtid er usikker.

I starten av juni skal hele Norge igjen være åpent, og det er i grevens tid. Det ligger en grunnleggende urettferdighet i at steder med matservering har fått ha åpent, mens steder som kun serverer drikke har hatt næringsforbud. Alle som har kunnet vise til at de kan overholde myndighetenes smitteråd og -pålegg skulle hatt åpent fra slutten av mars. I så måte bør også regjeringa kompensere for omsetningstapene bedriftene har opplevd.

Som i så mange andre tilfeller er det de som allerede har minst som rammes hardest av kriser. Lavtlønnede som allerede har lite, er nå permitterte og får ikke den hjelpen de har krav på.

Folk slutter ikke å samles i krisetider. Derfor er det svært betenkelig at myndighetene har stengt dørene til plasser som hadde fagarbeidere til å regulere dette. Flere og flere vil samles i parken framover. Tilbake står næringseiendom uten leietakere og 10 prosent av landets befolkning på trygd. Hvem skal regulere alkoholinntaket til folk da? Heimevernet? Politiet? Vi holder en knapp på nettopp bar-ansatte. Når man skal evaluere krisehåndteringa til myndighetene, tror vi ikke stengte barlokaler var det smarteste de gjorde. Den norske korona-dugnaden har gitt hvite menn skattelette og sendt kvinner, minoriteter og studenter ut i fattigdom. Høres ut som en dugnad som har pågått siden høsten 2013.

