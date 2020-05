Hva sier MDG og SV til en utbygging av Granåsen som går på bekostning av de svakeste?

Her prøver rådyret febrilsk å hoppe over gjerdet inne på fotballbanen

Leder i miljø- og næringskomiteen, Arbeiderpartiets Jørn Arve Flått skriver at det er 32 milliarder grunner til at kommunen skal bygge ut Granåsen for 1, 5 milliarder kroner (beløpet blir nok enda høyere før unnarennet er ferdig). Han mener tydeligvis at den årlige totalomsetningen til reiselivsbransjen i Trondheim på 32 millioner kroner står og faller med utbyggingen av Granåsen.

I disse tider hvor allerede underfinansierte kommunale oppgaver som bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede, høvles ned, vil altså Ap prioritere potensielle hoppere i verdenseliten, topptalenter på Heimdal videregående skole og VM på ski.

Dette er dessverre ikke overraskende for oss som har bodd i denne byen i noen år og som har hatt omsorg for funksjonshemmede barn. Slik har det vært de siste 20 årene.

Spørsmålet som trenger seg på er hva støttespilleren til Ap mener – vil de fortsette å «toe sine hender»? Kan vi håpe at disse partiene tør å ta et standpunkt som ikke er så populistisk?

Har vi ikke nå det optimale tidspunktet for å få slutt på pengegaloppen knyttet til slike arrangement som OL og VM? Hvilke miljøavtrykk setter enda en utbygging av Granåsen, en utbygging som muligens bare er nødvendig for noen få toppidrettsutøvere? Hva tenker MDG?

Det verste er at denne prioriteringen fra Ap betyr at utviklingshemmede og deres familier fortsatt må flytte fra byen, eller ta til takke med plass i store institusjoner uten meningsfylte oppgaver for den funksjonshemmede i flere tiår fremover. Er dette greit for SV?

Skulle Ap få viljen sin, og utbyggingen av Granåsen skjer som planlagt, får vi håpe at det ikke kommer en ny bølge med koronasmitte som gjør at det må skjæres enda mer ned på de svakeste. Jeg tør ikke tenke på hva som ville skje om vi skulle få en pandemi med et nytt virus før, eller i løpet av 2025. Et slikt scenario er faktisk veldig sannsynlig.

Kan vi håpe at samarbeidspartiene SV og MDG, og for den del, også de andre politiske partiene er i stand til prioritere annerledes og mer solidarisk enn Det norske arbeiderparti?

