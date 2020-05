Utendørs skatepark i Trondheim

Disse 11 starter for RBK mot Glimt: Gir to unggutter sjansen

Vi i Ungdommens bystyre Trondheim mener det er på tide at Trondheim kommune prioriterer en utendørs skatepark.

Det er for dårlig at en storby som Trondheim ikke har gode utendørs fasiliteter for skatere! En utendørs skatepark i Regnbueparken har tidligere blitt bevilget midler til, men disse midlene ble trukket tilbake for å bygge ut Granåsen.

Når investeringsmidler nå skal fordeles mener vi det er viktig å prioritere en utendørs skatepark, for å sikre at trondheimsskaterne har en ordentlig park.

Skatere er som oftest ungdom som ikke driver organisert idrett, og det er på høy tid de får et utendørs anlegg for å utøve sin egenorganiserte aktivitet.

Et utendørs anlegg vil ha en lavere terskel for nybegynnere, samt vil det være et gratis alternativ for alle. Gode muligheter rundt offentlig transport, både til bussholdeplassen Breidablikk og kollektivknutepunktet Lerkendal er gode argumenter for plassering i Regnbueparken.

Vi ber nå politikerne om å prioritere en utendørs skatepark, slik at arbeidet kan starte så snart som mulig!

