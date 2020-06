Mer hyttekos, mindre hytterot

Sett av over 230 000 på to døgn: – Vi er ganske stolte

I iveren etter å nyte norsk natur, er vi i ferd med å ødelegge den. Vi trenger bærekraftig hytteliv!

Hytta er like erkenorsk som brunost, skirenn og å unngå blikkontakt med fremmede. Det er synonymt med kos, naturopplevelser, avslapping og familie. Noen uker på fjellet er for mange et fullverdig, miljøvennlig alternativ til Syden-ferien.

Mange av hyttene er større enn huset hjemme i byen med minst like høy standard, men står tomme mesteparten av året. Det er nærmere en halv million hytter i Norge allerede, og lovnader om mange tusen nye hvert år fra utbyggerne.

Men vår tradisjonelle hyttedrøm er i ferd med å bli et mareritt for naturen.

Det har vært en dramatisk nedgang i urørt norsk natur de siste tiårene, og Trøndelag er intet unntak. Mange hytter ligger svært nær eller i disse sårbare områdene, med store konsekvenser for ikke bare natur, men også tradisjonell reindrift, som allerede er under sterkt press fra andre inngrep.

I Oppdal vil alt arealet være brukt opp innen ti år, dersom man fortsetter med samme takt som nå. Det er spinnvilt at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre vil frigjøre mer areal til hyttebygging. Om det skal være godt å leve i Oppdal, må det være natur igjen!

Vi mister de uerstattelige naturområdene som nordmenn flest er så glade i, og selve grunnen til at de har hytte i utgangspunktet. Derfor må vi bremse ned og tenke nytt om hvordan vi skal bruke hyttene våre, og stanse all utbygging i uberørt natur.

Vi må bruke de hyttene vi allerede har. Flere må låne, leie og dele hyttene. De færreste trenger hytta hver helg i året. Og hyttene som allerede finnes, må tas vare på, istedenfor at vi bygger nye. Det er ikke bare mer skånsomt mot naturen vår, men også et viktig grep for å sikre at de av oss som verken har arvet hytte eller økonomi til å kjøpe en, kan ta del i hyttelivet.

Delemulighetene trenger ikke begrenses til hytta i seg selv – ordninger som utstyrsbibliotek og delebuer vil gjøre det enklere for enda flere å nyte naturen uten å gå til innkjøp av eget, dyrt utstyr.

Det må også bli enklere å komme seg til hytta på miljøvennlig vis. Derfor vil Grønn Ungdom utrede mulighet for kollektivtransport til hytteområder i helger, helligdager og ferieperioder.

Å si nei til flere hyttefelt betyr ikke at vi sier nei til hytteliv. Men vi må nyte naturen på dens egne premisser. Da kan vi beskytte det som gjør at vi elsker hytta - nemlig den gode stillheten, den dype skogen, den uberørte snøen, de vidstrakte viddene og den rolige skjærgården.

Nora Selnæs er i dag leder av Oslo Grønn Ungdom, i tillegg til å være ungdomskandidat til Stortingsvalget for Grønn Ungdom Trøndelag.