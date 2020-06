Da arbeidsplassen hans ble lagt ned, bestemte Kristoffer (26) seg for å starte opp for seg selv

Torstein Vik spør i Adressa hva MDG sier til ei utbygging av Granåsen som går på bekostning av «de svakeste». Videre spør han om ikke nå er det optimale tidspunktet for å få slutt på pengegaloppen knytta til slike arrangement som OL og VM. Vik stiller også spørsmål om hvilke miljøavtrykk ei utbygging som muligens bare er nødvendig for noen få toppidrettsutøvere vil ha. Vi synes at dette er gode spørsmål og vi kommer ikke til å toe våre hender.

I likhet med Vik vil vi ta vare på de som trenger kommunen sin mest. Situasjonen innenfor bo- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede (BOA) i Trondheim ikke er bra nok. Vi mener at vi må løse utfordringene der og på ei rekke andre områder uavhengig av prioriteringer innen idrettsfeltet.

På grunn av den pengegaloppen og det miljøavtrykket som Vik er opptatt av, har vi hele tida vært kritiske til utbyggingen i Granåsen. Hvis vi likevel blir VM-arrangør mener vi at anledningen må benyttes til å hoppe av pengegaloppen og begrense miljøavtrykket. Gjennom det kan vi vise verden at et nøkternt ski-VM har potensial for å bli et vellykket arrangement.

Vi vil diskutere hva som er riktige prioriteringer innen idrettsfeltet nå, men en ting er i hvert fall sikkert: Idrettsfest skal ikke gå på bekostning av de som trenger kommunen sin mest.

