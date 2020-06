Billig parkering – men for hvem?

Hva galt har alpinistene gjort for å bli en tilnærmet ikke-idrett i Adressa?

I en artikkel 20. mai forteller Adresseavisen at nå skal det bli billig å parkere i byen på ettermiddagene. Dette for å hjelpe forretningene i Midtbyen og gjøre sentrum mer folkevennlig i sin alminnelighet.

Hvis du ønsker å dra nytte av dette billigparkeringstilbudet, stilles det visse krav til deg: du må ha en telefon som ikke er mer enn tre år gammel; den må ha alle nødvendige moderne elektroniske installasjoner pluss en parkeringsapp selvfølgelig, men den er sikkert gratis.

Smartpark heter betalingssystemet Trondheim parkering og kommunen har valgt for å ta seg betaling av billigparkering om ettermiddagen. Hvis du har en gammel mobiltelefon (mer enn tre år), må du bruke en dyrere betalingsmetode enn Smartpark sin. Smartpark har altså monopol, og fordyrer tjenesten som selges; diskriminering heter det og i dette tilfellet er det et slags overgrep mot en forsvarsløs gruppe innbyggere.

Innføring av en betalingsform som krever dyrt, hypermoderne elektronisk utstyr og operasjonell kunnskap og ferdigheter for å betjene disse – er tegn på at kommunen og parkeringsvesenet er på ville veier her.

