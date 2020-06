Det er legitimt å demonstrere her i landet. Men alt har sin tid

Å hevde at rasisme trumfer smittetiltakene, er mangel på respekt for våre myndigheter

Fredelige demonstrasjoner har også regler å forholde seg til – noe som ikke ble etterlevd av demonstrantene den 5. juni da tusenvis av mennesker brøt henstillingen og påbudet fra helsemyndigheter og statsråd.

Norge har brukt hundrevis av milliarder for å redusere skadevirkningene av koronapandemien. Over 300 000 er arbeidsledige, Norge er i en økonomisk krise som vil vare i mange år fremover. Eldre får ikke fritt ta imot besøk fra sine nærmeste, og noen tragisk nok har dødd ensomme uten sine nærmeste rundt seg – folk utsetter bryllup og andre familiebegivenheter osv.

Så ser vi da at mengder av mennesker gir blaffen i råd og påbud fra myndighetene. Er det virkelig slik stelt med folkevettet hos noen at de tror de kan gjøre hva de vil? Skal festivaler og andre sommeraktiviterer også bare arrangeres uten fare for konsekvenser for arrangører? Skal Kaptein Sabeltann gå som normalt? Og hva med alle hytteeiere og de som avstår fra turer til utlandet og som lojalt fulgte/følger myndighetenes påbud? Hva med alle som har mistet sin arbeidsplass? Hvor er respekten for alle disse fra de som demonstrerer i store grupper?

Og hva med menig manns respekt for alle andre påbud når vi ser hva som skjedde 5. juni? Og når statsminister Solberg sier hun gjerne skulle deltatt og roste arrangøren for å «forsøke» å overholde smittevernreglene, ja da er det fare for at respekten for tiltakene regjeringen setter ut i livet kan synke. Hun har i ettertid beklaget uttalelsen, men sagt er sagt! Veldig synd at uttalelsen falt, for myndighetene har gjort en kjempejobb.

Jeg vil følge spent med på smitteutviklingen de nærmeste uker, og blir ikke det minste forbauset om vi vil se en økning i smittetilfeller – innleggelser på sykehus og død. Ikke bare grunnet demonstrasjonene, men også at myndighetene gradvis letter på restriksjoner og påbud i tillit til at folket følger de råd og anbefalinger som gis av fagmyndighetene, noe jeg dessverre er i tvil om. Her i Trøndelag har vi vært heldige hva angår smitte så langt. Skal det fortsatt være slik, så er dette ikke tiden for å ta til gatene.

Det er dypt tragisk det som skjer i USA for tiden, men ærlig talt: Å sammenligne Norge og USA hva angår rasediskriminering er ikke relevant. Visst finnes det rasister hos oss også, men ser vi verden under ett så er Norge ett ganske så fredelig hjørne av verden – også hva rasisme angår.

Så det å bryte de regler om størrelsen på ansamlinger og hevde at rasisme trumfer de tiltak regjeringen har satt i verk, er mangel på respekt for våre myndigheter. Tiltakene er iverksatt for å redde norsk økonomi, lidelse og død. Skulle noen av demonstrantene bli syke (håper det ikke skjer) så vil jeg tro at de vil sette pris på at vi har ett oppegående helsevesen og ett oljefond som kan redde oss.

Min mening om demonstrasjonene den 5. juni er ganske enkelt at deltagerne vist mangel på respekt for alle de som har blitt syke og mistet livet. De viser med all tydelighet at de har vikarierende motiver. Det går an i den tiden vi lever i å vise sin støtte til kampen mot rasisme uten å bryte myndighetenes påbud.

