Hva skjer i Adressas sportsredaksjon?

Flere enn jeg lurer tydeligvis på hvordan avisa prioriterer hva det skrives om på sportssidene. Det kan se ut som avisa nå holder seg med en ren RBK/langrennsredaksjon.

Vi får vite at Johannes Høsflot Klæbos treningsopplegg sammen med Uno-X-syklistene er noe av det mest fantastiske siden Petter Northug. Fra den innfallsvinkelen vet vi i alle fall da at det foregår spennende ting innen sykkelsporten. Kanskje fins det da Trønderske sykkeltalenter som man kunne ofret trykksverte på, eller er det kun det at JHK trener sammen dem som gjør at de har fått avisas oppmerksomhet?

Riktignok skrives det om andre idretter, men da oftest med et kuriositetspreg rundt idretten/utøverne, eller artiklene handler om økonomi/anlegg eller annet utenomsportslig. Ishockey har fått en del omtale rundt hallsituasjonen, men under siste sesong ble det spilt seks serierunder før avisa kom med sportslig omtale. Hva om det hadde skjedd med et fotballag i OBOS-ligaen..?

Og hva med alpinistene? Timon Haugan fra Oppdal hadde sitt definitive gjennombrudd med andreplassen i Chamonix-slalåmen i februar i år. Det ga faktisk en liten artikkel med bilde i Adressa. Den som har lest Aksel Lund Svindals bok «Større enn meg» vet at alpinmiljøet i Oppdal var av stor betydning for hans utvikling. Norges nyere alpinhistorie er ganske fantastisk når en tenker på den internasjonale konkurransen og oppmerksomheten. Så hva galt har alpinistene gjort for å bli en tilnærmet ikke-idrett i Adressa?

Mens Adressas sportsredaksjon med Birger Løfaldi i spissen serverer sine daglige bekymringsmeldinger og kjendis-info rundt RBK og en håndfull langrennsløpere hadde det vært svært interessant å vite hvordan f.eks Timon Haugan kjører sitt løp for å stå best rustet til kommende sesong.

For min del må avisa gjerne erstatte dagens sportsider med et RBK/langrennsbilag, som vi som abonnerer på papirutgaven kunne velge bort.

